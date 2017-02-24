أفخر عروض ميلانو يحمل توقيع دار "فندي"

يمكن اعتبار ما تقدّمه دار Fendi خلال أسبوع #ميلانو للأزياء الجاهزة من أفخر التصاميم وأرقاها في #عالم_الموضة الإيطالية. فقد أبدع الثنائي كارل لاغرفيلد وسيلفيا فنتوريني #فندي في تقديم مجموعة من الأزياء الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين تضمّنت 48 إطلالة، تجلّت فيها كلّ حرفيّة الدار في تحويل الفرو من خامة كلاسيكية إلى نسيج مبتكر يرضي متطلّبات المرأة العصريّة في مجال الأناقة.

افتُتح العرض بمعطف من التويد باللون الرمادي تزيّن بفرو المنك البني عند طرف الكمّين، لتتوالى بعده مجموعة من المعاطف تمّ تنفيذها بأفخر أنواع الجوخ والفرو، وتميّزت بقصّاتها القريبة من الجسم وطبعاتها المبتكرة.

وقد تضمّنت مجموعة Fendi للخريف والشتاء المقبلين أيضاً سراويل مزمومة عند أسفل الساق، وجاكيتات ترافقت مع قمصان كلاسيكية. هذا بالإضافة إلى تصاميم اتخذت شكل أثواب حريرية اعتمدت لعبة الشفافية من دون أن تقع في فخّ التصاميم المبتذلة. وقد لفتنا استعمال الجلد اللمّاع لتنفيذ معاطف وتنانير طويلة تميّزت بأناقة لافتة.

لوغو علامة Fendi، الذي يتخذ شكل حرفيّF متعاكسين سجّل حضوراً كثيفاً في هذا العرض، إذ زيّن الأزياء والإكسسوارات برسمه الهندسي الأنيق. وقد ترافقت جميع الإطلالات مع أحذية عالية الساق من الجلد الأحمر أو المخمل البرغندي. أما بالنسبة للحقائب فترافق معظمها مع حمّالات للكتف من المخمل أو فرو المنك، وقد تميّزت بالتنوع من حيث الأحجام، والألوان، وأنواع الجلود الفاخرة التي استعملت في تنفيذها. تعرّفي على أبرز #تصاميم Fendi للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي: