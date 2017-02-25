لن تصدّقوا ما تراه عيونكم.. أزياء من القمامة!

علب التغليف الكرتونية، والحقائب الورقية والبلاستيكية، والشرائط اللاصقة، وأكياس #القمامة وأدوات التنظيف... كلها كانت موجودة في عرض Moschino# ، تماماً كما تمّ تسجيل حضور أشهر العارضات العالميات أمثال: كيندال جينير، والشقيقتين #جيجي و #بيللا_حديد ، وسواهم من الأسماء البارزة في عوالم عروض الأزياء العالمية.

62إطلالة تضمّنها عرض Moschino لخريف وشتاء2017، الذي تمّ تقديمه مؤخراً ضمن فعاليات #أسبوع_ميلانو_للموضة . وقد تميّز هذا العرض بغرابته الشديدة، حيث حرص مصمم الدار #جيريمي_سكوت على تقديم عارضاته بـ #أزياء مستوحاة من عالم "علب وأوراق التغليف". وقد برّر سكوت خياره في هذا المجال بعبارة وردت على القميص التي ارتداها عند مروره لتحيّة الجمهور في نهاية العرض، ومفادها Couture is an attitude أي الموضة هي موقف. فما هو الموقف الذي اتخذه في هذا المجال؟

عبارات Fragile، وThis Side Up، وHandle with care، وKeep Dry، وDo Not Crush التي نجدها عادةً عل الأغلفة الكرتونية زيّنت المعاطف، والتايورات، والأثواب التي تلوّنت بالبيج "الكرتوني". وتلتها بعد ذلك إطلالات مستوحاة من الحقائب الورقية، وأوراق التغليف المنتفخ، وأكياس النايلون الشفّاف التي تنتهي بحمّلة ثياب معدنية.

من أغرب الإطلالات التي يمكن أن ترونها في هذا العرض: ثوب أحمر اللون مصنوع من المخمل المستعمل لتنفيذ الستائر، وثوب أسود اللون ترافقه قبعة وحقيبة على شكل وعاء القمامة، وثوب مصنوع بالكامل من القفازات الجلدية السوداء، وثوب أسود قصير تزيّنه العبوات الكرتونية والبلاستيكية. تعرّفوا فيما يلي على بعض أغرب #إطلالات Moshino للخريف والشتاء المقبلين.