ميريل ستريب تتهم لاغرفيلد بإفساد ليلتها في حفل الأوسكار

اتهمت #ميريل_ستريب ، يوم السبت، مصمم #الأزياء كارل لاغرفيلد بإفساد ليلتها في حفل جوائز الأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم السينما (الأوسكار) باتهامها زورا بأنها تلقت أموالا لترتدي ثوبا لدار أزياء بعينها على السجادة الحمراء للأوسكار.

وردت ستريب على ادعاء #لاغرفيلد في وقت سابق من الأسبوع الماضي بأنها قررت عدم ارتداء ثوب من دار "شانيل" في حفل ا#لأوسكار ، لأنها قد تحصل على أموال نظير ارتداء ثوب من مصمم آخر.

وتصدرت مزاعم لاغرفيلد، وهو المدير الإبداعي لدار #شانيل ، عناوين الصحف في أنحاء العالم.

وقالت #ستريب (67 عاما) في بيان: "انتشرت القصة عالميا وتواصل الانتشار عالميا لتغطي على ظهوري في حفل الأوسكار في مناسبة تسجيلي رقما قياسيا بترشيحي للمرة العشرين ولطمس هذا الشرف في أعين وسائل الإعلام وزملائي وجمهوري".

ورُشحت ستريب التي تعد أكثر ممثلات جيلها تكريما للفوز بجائزة أفضل #ممثلة عن دورها في فيلم "فلورنس فوستر جنكينز" والذي تقوم من خلاله بدور مغنية أوبرا غريبة الأطوار. وحصلت ستريب من قبل على ثلاث #جوائز أوسكار.

ورفضت ستريب في وقت سابق من السبت اعتذارا من لاغرفيلد الذي اعترف "بسوء فهمه أن السيدة ستريب قد تكون اختارت مصمما آخر بسبب مكافأة"، وأبدى أسفه عن هذا الجدل. وقالت ستريب إن "بيان اعتذار السيد لاغرفيلد عن جدله ليس اعتذاراً".

ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار اليوم الأحد في هوليوود.