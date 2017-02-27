السياسة في حفل الأوسكار تبدأ على السجادة الحمراء

سارت عدة شخصيات مرشحة للفوز بجائزة #أوسكار مساء الأحد على السجادة الحمراء واضعةً شريطا أزرق تضامنا مع منظمة الدفاع عن الحريات #ايه_سي_ال_يو .

من بين هؤلاء الممثلة روث نيغا التي كانت مرشحة للفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي في فيلم "هيدن فيغرز" دعماً للجمعية التي ضاعفت عدد المنتمين إليها في غضون ثلاثة أشهر.

وردا على خطب دونالد #ترمب وأولى الإجراءات التي اتخذها عند انتخابه رئيسا، توجه الكثير من #الأميركيين إلى دعم جمعيات الدفاع عن #حقوق_الإنسان وحماية الأقليات.

ووضعت الشريط أيضا المغني لين مانويل التي كانت المرشح للفوز بأوسكار أفضل أغنية عن فيلم الرسوم المتحركة "موانا"، فضلاً عن والدته التي رافقته على #السجادة_الحمراء .

ومن الشخصيات التي دعمت علنا "ايه سي ال يو" عارضة #الأزياء كارلي كلوس ومخرج فيلم "مونلايت" باري جنكينز.

وإلى جانب الأزرق، طغى اللون الذهبي و #الفساتين البراقة على ملابس النجمات على السجادة الحمراء.

وفي مقدمة هؤلاء، ايما ستون الفائزة بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في "لالا لاند"، التي ارتدت فستان من تصميم دار "جيفانشي".

أما الممثلة الفرنسية ايزابيل أوبير التي كانت مرشحة للفوز في الفئة نفسها عن دورها في "إيل" فقد ارتدت فستانا من تصميم "ارماني" سكري اللون ومرصعا بالستراس.

وارتدت داكوتا جونسون (التي ترشحت لجائزة عن دورها بفيلم "فيفتي شايدز اوف غراي") فستانا ذهبيا من تصميم "غوتشي".

وقد ارتدت الذهبي أو البراق الممثلتان شارليز ثيرون ونيكول كيدمان أيضا.