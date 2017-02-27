ميريل ستريب تمنح أوسكار أناقتها للمصمم إيلي صعب

وصلت النجمة الأميركية #ميريل_ستريب إلى حفل #الأوسكار مساء الأحد بإطلالة حملت توقيع المصمم اللبناني العالمي #إيلي_صعب. وقد شكّلت إطلالتها مصدر اهتمام بالغ بعد اللغط الذي أثارته في الأيام الماضية نتيجة السجال الذي دار بينها وبين #كارل_لاغرفيلد مصمم دار Chanel.

وما زالت ستريب بانتظار الاعتذار الرسمي من جانب لاغرفيلد، الذي يُعتبر المصمم الأشهر في العالم اليوم، كونه اتهمها زوراً بأنها رفضت ارتداء ثوب يحمل توقيع دار #Chanel بعد أن تلقّت عرضاً من دار أخرى بالحصول على المال مقابل ارتداء ثوب يحمل توقيعها.

وكانت ميريل ستريب قد وصلت إلى حفل الأوسكار للاحتفال بتسجيلها رقماً قياسياً بترشيحها للمرة العشرين للحصول على هذه #الجائزة.

وقد بدت بكامل أناقتها بثوب طويل عاري الكتفين باللون الكحلي، تزيّن بالتطريز على المنطقة الممتدة بين الكتفين والوركين، وقد ترافق مع بنطلون ضيّق من القماش واللون نفسه. ونسّقت إطلالتها مع صندل وحقيبة كلاتش ذات #تصميم بسيط.

وقد نجح المصمم إيلي صعب في تقديم النجمة #الهوليودية المخضرمة بالطراز الكلاسيكي الذي تعتمده عادة في أناقتها، لكنه أضاف إلى إطلالتها لمسة عصريّة متجددة جعلتها متألّقة على #البساط_الأحمر.

وكانت ميريل ستريب قد عرفت بتعاونها في السنوات الأخيرة مع دار Lanvin الفرنسية التي وقّعت العديد من إطلالاتها في حفلات الأوسكار السابقة، لكنها كانت تبحث هذه المرة عن طابع متجدد لإطلالتها. وقد استطاع المصمم إيلي صعب أن يمنحها ما تريده بحيث يستحق عن جدارة جائزة أوسكار خاصة بالموضة تمنحه إياها ميريل ستريب شخصياً.