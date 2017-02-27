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ميريل ستريب تمنح أوسكار أناقتها للمصمم إيلي صعب

المصدر: العربية نت - رانيا لوقا
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وصلت النجمة الأميركية #ميريل_ستريب إلى حفل #الأوسكار مساء الأحد بإطلالة حملت توقيع المصمم اللبناني العالمي #إيلي_صعب. وقد شكّلت إطلالتها مصدر اهتمام بالغ بعد اللغط الذي أثارته في الأيام الماضية نتيجة السجال الذي دار بينها وبين #كارل_لاغرفيلد مصمم دار Chanel.

وما زالت ستريب بانتظار الاعتذار الرسمي من جانب لاغرفيلد، الذي يُعتبر المصمم الأشهر في العالم اليوم، كونه اتهمها زوراً بأنها رفضت ارتداء ثوب يحمل توقيع دار #Chanel بعد أن تلقّت عرضاً من دار أخرى بالحصول على المال مقابل ارتداء ثوب يحمل توقيعها.

ميريل كما بدت في حفل أوسكار 2017 ميريل كما بدت في حفل أوسكار 2017
بثوبها الذي يحمل توقيع إيلي صعب خلال حفل أوسكار 2017 بثوبها الذي يحمل توقيع إيلي صعب خلال حفل أوسكار 2017
بإطلالة من لانفان في حفل أوسكار 2015 بإطلالة من لانفان في حفل أوسكار 2015
بإطلالة من لانفان في حفل أوسكار 2014 بإطلالة من لانفان في حفل أوسكار 2014

وكانت ميريل ستريب قد وصلت إلى حفل الأوسكار للاحتفال بتسجيلها رقماً قياسياً بترشيحها للمرة العشرين للحصول على هذه #الجائزة.

وقد بدت بكامل أناقتها بثوب طويل عاري الكتفين باللون الكحلي، تزيّن بالتطريز على المنطقة الممتدة بين الكتفين والوركين، وقد ترافق مع بنطلون ضيّق من القماش واللون نفسه. ونسّقت إطلالتها مع صندل وحقيبة كلاتش ذات #تصميم بسيط.

بثوب من لانفان في حفل أوسكار2013 بثوب من لانفان في حفل أوسكار2013
بثوب من لانفان في حفل أوسكار2012 بثوب من لانفان في حفل أوسكار2012
بثوب من بالنسياغا في العام 2010 بثوب من بالنسياغا في العام 2010
بتصميم من ألبيرتا فيريتي خلال حفل أوسكار2009 بتصميم من ألبيرتا فيريتي خلال حفل أوسكار2009
برفقة ابنتها خلال حفل جوائز أوسكار العام 2000 برفقة ابنتها خلال حفل جوائز أوسكار العام 2000
في حفل جوائز الموسيقى الأميركية خلال العام 1989 في حفل جوائز الموسيقى الأميركية خلال العام 1989

وقد نجح المصمم إيلي صعب في تقديم النجمة #الهوليودية المخضرمة بالطراز الكلاسيكي الذي تعتمده عادة في أناقتها، لكنه أضاف إلى إطلالتها لمسة عصريّة متجددة جعلتها متألّقة على #البساط_الأحمر.

وكانت ميريل ستريب قد عرفت بتعاونها في السنوات الأخيرة مع دار Lanvin الفرنسية التي وقّعت العديد من إطلالاتها في حفلات الأوسكار السابقة، لكنها كانت تبحث هذه المرة عن طابع متجدد لإطلالتها. وقد استطاع المصمم إيلي صعب أن يمنحها ما تريده بحيث يستحق عن جدارة جائزة أوسكار خاصة بالموضة تمنحه إياها ميريل ستريب شخصياً.

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