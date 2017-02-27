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نجمات الأوسكار يتألقن بأزياء بألوان الذهب والفضة

المصدر: لوس انجليس - رويترز
الممثلتان هالي بيري وسلمى حايك
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تألقت نجمات الصف الأول في #هوليوود على البساط الأحمر في حفل تسليم جوائز #الأوسكار ، الأحد، بمجموعة من الأثواب الفضية والذهبية مع قدر لا يستهان به من #الألماس والريش والترتر في أكبر استعراض سينمائي للملابس في العالم.

فارتدت #إيما_ستون الفائزة بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن فيلم "لا لا لاند" ثوبا مستوحى من #أزياء عشرينيات القرن الماضي باللون الذهبي من تصميم #جيفنشي ، في حين تألقت أوكتافيا سبنسر التي كانت مرشحة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "هيدن فيجرز" في ثوب فضي مزين بالريش.

ايما ستون ايما ستون
اوكتافيا سبنسر اوكتافيا سبنسر

وفيما يشبه تمثال جائزة الأوسكار الحقيقي، لكن أكثر أناقة بالتأكيد، ارتدت #جسيكا_بيل ثوبا يتلألأ باللونين النحاسي والذهبي من تصميم "كوفمان فرانكو"، وعقد ضخم مستوحى من الحلي الإفريقية من تصميم "تيفاني".

جيسيكا بييل جيسيكا بييل

ويتفق خبراء #الأزياء على أن مستوى #الأناقة كان مرتفعا في الحفل في إشارات لمدونة "أولد هوليوود جلامور" التي تم تحديثها الأحد.

وقال إريك ويلسون رئيس تحرير "إين ستايل" لأخبار الموضة "هذا عام رائع للأزياء على البساط الأحمر".

وارتدت تاراجي بي هينسون بطلة "هيدن فيجرز" عقدا من الألماس مع ثوب من #المخمل الأزرق الداكن من تصميم "البرتا فيريتي" بفتحة جريئة حتى أعلى الفخذ.

تاراجي بي هنسون تاراجي بي هنسون

وقالت فلورانس كين محررة "غلامور فاشون": "المخمل في صعود. سنرى هذا الاتجاه مستمرا في 2017".

سلمى حايك سلمى حايك
عارضة الأزياء كارلي كلوس بثوب من تصميم ستيلا ماكارتني عارضة الأزياء كارلي كلوس بثوب من تصميم ستيلا ماكارتني
عارضة الأزياء كريستي تيغين بثوب من تصميم زهير مراد عارضة الأزياء كريستي تيغين بثوب من تصميم زهير مراد
الممثلة هالي بيري الممثلة هالي بيري
الممثلة داكوتا جونسون بثوب من تصميم غوتشي ومجوهرات من كارتيي الممثلة داكوتا جونسون بثوب من تصميم غوتشي ومجوهرات من كارتيي
الممثلة شارليز ثيرون بثوب من تصميم ديور ومجوهرات من شوبار الممثلة شارليز ثيرون بثوب من تصميم ديور ومجوهرات من شوبار
الممثلة بري لارسون الممثلة بري لارسون
الممثلة صوفيا بوتيلا بثوب من تصميم شانيل الممثلة صوفيا بوتيلا بثوب من تصميم شانيل
الممثلة كيرستن دانست الممثلة كيرستن دانست
الممثلة سكارلت جوهانسون الممثلة سكارلت جوهانسون
الممثلة نيكول كيدمان بثوب من دار ارماني بريفيه الممثلة نيكول كيدمان بثوب من دار ارماني بريفيه
الممثلة تيريزا بالمبر الممثلة تيريزا بالمبر
جينيفر غودوين بثوب من تصميم زهير مراد جينيفر غودوين بثوب من تصميم زهير مراد
الممثلة فيليسيتي جونز الممثلة فيليسيتي جونز

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