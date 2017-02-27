نجمات الأوسكار يتألقن بأزياء بألوان الذهب والفضة

تألقت نجمات الصف الأول في #هوليوود على البساط الأحمر في حفل تسليم جوائز #الأوسكار ، الأحد، بمجموعة من الأثواب الفضية والذهبية مع قدر لا يستهان به من #الألماس والريش والترتر في أكبر استعراض سينمائي للملابس في العالم.

فارتدت #إيما_ستون الفائزة بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن فيلم "لا لا لاند" ثوبا مستوحى من #أزياء عشرينيات القرن الماضي باللون الذهبي من تصميم #جيفنشي ، في حين تألقت أوكتافيا سبنسر التي كانت مرشحة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "هيدن فيجرز" في ثوب فضي مزين بالريش.

وفيما يشبه تمثال جائزة الأوسكار الحقيقي، لكن أكثر أناقة بالتأكيد، ارتدت #جسيكا_بيل ثوبا يتلألأ باللونين النحاسي والذهبي من تصميم "كوفمان فرانكو"، وعقد ضخم مستوحى من الحلي الإفريقية من تصميم "تيفاني".

ويتفق خبراء #الأزياء على أن مستوى #الأناقة كان مرتفعا في الحفل في إشارات لمدونة "أولد هوليوود جلامور" التي تم تحديثها الأحد.

وقال إريك ويلسون رئيس تحرير "إين ستايل" لأخبار الموضة "هذا عام رائع للأزياء على البساط الأحمر".

وارتدت تاراجي بي هينسون بطلة "هيدن فيجرز" عقدا من الألماس مع ثوب من #المخمل الأزرق الداكن من تصميم "البرتا فيريتي" بفتحة جريئة حتى أعلى الفخذ.

وقالت فلورانس كين محررة "غلامور فاشون": "المخمل في صعود. سنرى هذا الاتجاه مستمرا في 2017".