جورجيو أرماني يختتم أسبوع ميلانو على طريقته

اختار المصمم الإيطالي المخضرم #جورجيو_أرماني أن يختتم #أسبوع_ميلانو_للأزياء_الجاهزة_لخريف2017 بكلّ أناقة. وذلك من خلال 82 إطلالة قدّمت #الأزياء الكلاسيكية بطابع عصري بعيد عن الصورة النمطيّة المكرّرة مع الحفاظ على هويّة هذه الدار الإيطالية العريقة في مجال صناعة الأزياء والإكسسوارات.

وقد حرص أرماني على إضفاء لمسة من التجدد على البدلات، التي عُرف ببراعته في تصميمها، من خلال القصّات والخامات، والألوان المستعملة. كما نسّق #الجاكيتات القصيرة والضيّقة مع #بنطلونات مكسّرة وأخرى مبتكرة تتخذ شكل بنطلون من الأمام و #تنوّرة من الخلف.

المعاطف في هذه المجموعة اتخذت شكل "ترانش" واقٍ من المطر وتلوّنت بالأسود، أو الرمادي، أو الأحمر. كما لفتتنا المعاطف المصنوعة من الجوخ الملوّن وتلك المطبّعة والمزيّنة بالريش الفاخر. أما التنانير فجأت واسعة وطويلة، وتناسقت بامتياز مع الكنزات والجاكيتات القصيرة.

المخمل هو القماش المفضّل لدى أرماني هذا الموسم، حيث رأيناه يزيّن البدلات، والجاكيتات ذات الطابع الكاجوال، والبنطلونات المزمزمة عند الخصر، وحتى أثواب السهرة الطويلة. وقد تلوّن بالتدرجات الداكنة كالأسود، والكحلي، والزيتي.

تزيّنت بعض إطلالات مجموعة Giorgio_Armani# لخريف 2017 بالخرز، والشكّ، والشراريب مما أضاف لمسات من الحيوية على الإطلالات. كما أضفت ألوان الأحمر، والأزرق، والأخضر بعض الانتعاش على رتابة التدرجات الداكنة التي رافقتها.

ولتكتمل إطلالة امرأة Armani اختارت أحذية جلديّة تزيّنها الشرائط وأحذية مخمليّة من دون كعب. أما الحقائب فتميّزت بطابعها الكاجوال ودخل على بعضها لمسات من الفرو أو الشراريب. وظهرت الأقراط الكبيرة، والقفازات السوداء الطويلة، وقبّعات الجوخ لتجعل من أناقة مجموعة Giorgio Armani للخريف المقبل متكاملة بكلّ ما لهذه الكلمة من معنى.