هذه المُدوّنة العربية شاركت بعرض "دولتشي أند غابانا"

حوالي 150 إطلالة تضمّنها عرض Dolce&Gabbana لخريف2017، الذي أُقيم مؤخراً ضمن فعاليات أسبوع #ميلانو للموضة. وقد حرص مصمما الدار #دومينيكو_دولتشي و #ستيفانو_غابانا على اختيار العارضات والعارضين من بين المؤثّرين في مجال التواصل الاجتماعي، ومن بين أولاد مشاهير هوليوود والعائلات الأرستقراطية الأوروبية. أما من الشرق الأوسط، فدعيّت المدوّنة اللبنانية #لانا_الساحلي المتخصصة في الموضة للمشاركة بهذه المناسبة وظهرت على ممشى العرض وهي ترتدي طقما باللون الأسود مستوحى من أناقة ثياب النوم الرجالية.

أمهات وآباء، أبناء وبنات، إخوة وأخوات، مراهقون وأطفال من أنحاء مختلفة من العالم ساروا جنباً إلى جنب للمشاركة بعرض مجموعة Dolce&Gabbana للخريف والشتاء المقبلين. العديد منهم لا يملك المقوّمات الجسديّة التي تتطلّبها مهنة عرض #الأزياء، ولكنهم بدوا جميعاً متألّقين وبكامل أناقتهم على ممشى العرض. أما الرسالة التي حملها مصمما الدار لهذه المناسبة فيمكن اختصارها بمقولة: "إن شخصيّة كل منا هي الأهم، ولذلك علينا أن نتقبّل أنفسنا كما نحن." وفي إطار التركيز على العلاقات العائلية، ودعوا عائلات بكاملها، أمهات وبناتهن، أزواج مع أطفالهم للسير على ممشى العرض.

جميع العناصر التي تميّز أسلوب دار Dolce&Gabbana حضرت في هذه المجموعة: الدانتيل الأسود، الورود المطرّزة والمطبّعة، الطبعات الحيوانية، التوكسيدو الرجالي الأنيق، والأكسسوارات المميّزة...جميعها كانت حاضرة في هذا العرض الذي اتخذ شكل حفل غنائي، حيث رافق نجم البوب #أوستن_ماهون العارضين بغنائه المباشر على المسرح.

عبارة Queen أو الملكة ظهرت على العديد من الأزياء والأكسسوارات للدلالة على الدور الأساسي الذي تلعبه المرأة في حياة الثنائي دولتشي وغابانا بشكل خاص وفي العالم بشكل عام. وقد تزيّنت العديد من العارضات بتيجان مرصّعة بالأحجار التي ظهرت أيضاً على الأحذية والحقائب. تعرّفوا على بعض تصاميم هذه المجموعة فيما يلي.