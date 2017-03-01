ستريت ستايل: المعطف والحقيبة هما الأهم في شوارع ميلانو

خلال أسابيع #الموضة تتحوّل شوارع مدينة #ميلانو إلى ممشى لعروض الأناقة، حيث تظهر الأزياء المبتكرة والأكسسوارات الفاخرة على "الفاشينيستاز" من مختلف الجنسيّات اللواتي يقصدن هذه المدينة للتعرّف على جديدها في مجال صناعة الموضة. رافقونا في بهذه الجولة في شوارع ميلانو وتعرّفوا معنا على أبرز خطوط "الستريت ستايل" كما رصدناها لكم:

- #المعطف هو الأهم في شوارع ميلانو، و #الفرو هو الخامة المفضّلة في هذا المجال على أن تكون ملوّنة بتدرّجات مشرقة أو حتى مطبّعة بشكل مبتكر. فالنساء في ميلانو يبتعدن عن المعاطف الكلاسيكية ويتوجّهن نحو الإطلالات اللافتة للأنظار.

- الحقيبة الفاخرة هي الأكسسوار الذي لاتتخلّى عنه "الفاشينيستا" في شوارع ميلانو، والأفضل أن تحمل توقيع دار إيطالية مثل Gucci أو Fendi. ويمكن أن تكون من دار فرنسية فاخرة مثل Louis Vuitton، أوHermes، أوChanel.

- #الأحذية المبتكرة هي الأكسسوار الذي تعتمده "الفاشينيستا" في شوارع ميلانو، وهي لاتتردد في اختيار الصندل ذو الكعب المرتفع، أو الخفّ المزيّن بالفرو، أو الحذاء الرياضي ذو الكعب المدمّج، أو حتى الحذاء العالي الساق الذي تنسّقه مع تنورة قصيرة أو بنطلون ضيّق.

- #النظارات الشمسية هي رفيقة "الفاشينيستا" عندما تتجوّل في شوارع ميلانو. وهي تحرص على اعتماد أحدث تصاميم النظارات الشمسيّة وأكثرها ابتكاراً من حيث الألوان.

- بنطلون الدنيم من القطع الأساسية في خزانة هذه "الفاشينيستا" التي تنسّقه حسب ذوقها ومزاجها. وهي تعتبره القطعة التي تتناسب بامتياز مع معاطف الفرو الفاخرة.