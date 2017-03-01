صمم نظاراتك الشمسية بنفسك.. مع هذه الدار الإيطالية!

أطلقت دار Glassing للنظارات الإيطالية الفاخرة في دبي والعالم العربي، مجموعتها الماسية الحصرية من النظارات الماسية مع ميزة التعديل الشخصي، إذ يمكن للشخص تصميم شكل أو مظهر نظاراته بنفسه، بإضافة الإكسسوارات كالفراشات وجماجم الروك، والحروف، وحتى رموز التعابير Emojo، على إطار نظاراته، فضلاً عما يعجب الشخص من لون ومواد وشكل التصميم لنظاراته الشخصية من مجموعة GP.

وتتميز نظارات Glassing في كونها من دون إطار وعدساتها مصنوعة من النايلون ما يجعلها خفيفة إلى حد ما، والفريد في الأمر أنه وبعد اختيار الإكسسوار والمظهر يقوم الشخص بإرسال البيانات إلى مصنع Glassing في إيطاليا ليتم تنفيذه من قبل العاملين يدوياً.