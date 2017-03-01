ما هو سرّ هذا الغموض في مجموعة "سان لوران"؟

إنها المجموعة الثانية التي يقدّمها المصمم أنطوني فاكاريللو لدار Saint Laurent الفرنسية العريقة، بعد انضمامه لفريق عملها كمدير إبداعي.

وخلف فاكاريللو المصمم هادي سليمان الذي كان أعاد للدار عصرها الذهبي واستطاع زيادة حجم المبيعات ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأربع التي شكّلت مدة تعاونه معها.

تضمّنت مجموعة Saint Laurent لخريف2017 أكثر من 100 إطلالة تمّ تقديمها في إطار أسبوع باريس للأزياء الجاهزة. وقد غلب عليها طابع الرومانسية الداكنة مع طغيان اللون الأسود الذي صبغ معظم الإطلالات النسائية والرجالية على السواء.

الجلد شكّل الخامة المفضّلة لدى فاكاريللو هذا الموسم، حيث رأيناه يزيّن الإطلالات بصيغته الكامدة أو اللمّاعة متخذاً شكل جاكيتات، أو أثواب، أو تنانير قصيرة.

كما لفتنا استعمال المخمل الأسود والأقمشة المعدنيّة اللمّاعة، وظهور الكشاكش ليس فقط على الخامات الانسيابية ولكن أيضاً على الخامات السميكة التي يصعب تطويعها عادةً.

استطاع فاكاريللو أن يحافظ على مستوى الرقيّ والتألّق الذي لطالما عُرفت فيه علامة Saint Laurent، وقد صرّح في هذا المجال أنّه اهتمّ بالحفاظ على روحيّة الدار في هذه المجموعة فجأت التصاميم أنثويّة ومثيرة في الوقت نفسه.

القصّات الكلاسيكية اجتمعت مع اللمسات العصريّة في اختيار الأقمشة ووضعيّة الكشاكش لإظهار طابع الأنوثة الغامضة. كما دخل الكريستال بشكل مبتكر على العديد من الإطلالات المسائية مضيفاً لمسات من الإشراق على أناقة إطلالات الخريف المقبل.

أما بالنسبة للأكسسوارات، فشكّل الحذاء العالي الساق المصنوع من الجلد أو الشاموا الأكسسوار الأبرز في هذه المجموعة، ومن المنتظر أن تتهافت "الفاشينيستاز" على اقتنائه في الخريف المقبل. تعرّفوا على مجموعة من إطلالات دار Saint Laurent لخريف 2017 فيما يلي.