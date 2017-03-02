الأزياء الجاهزة تصبح فاخرة مع "بول كا"

تبرعت دار Paule Ka الفرنسية بتقديم #الأزياء الجاهزة بطريقة فاخرة مما يُفسّر الإقبال على أزيائها من جانب العديد #الأنيقات اللواتي يبحثن عن الطابع المُترف لأزيائهن في الحياة اليومية.

اختارت أليثيا سبوري- زامبيتي، المديرة الإبداعية في الدار، #قاعة_الأوبرا في فندق InterContinental Paris Le Grand Hotel بديكورها الباروكي الفاخر لتشكّل إطاراً مميّزاً لتقديم مجموعة Paule Ka من الأزياء الجاهزة ضمن فعاليات أسبوع #باريس للموضة.

تضمّنت هذه المجموعة 48 #إطلالة افتُتحت واختُتمت باللون الأبيض، حيث حافظت #التصاميم على طابعها الراقي والمعاصر متنوّعةً بين الأثواب، والتايورات، والمعاطف ذات الخطوط المستقيمة التي أضافت إليها الشراريب طابعاً مميزاً بدفئه. لتليها #الفساتين الراقية المستوحاة من طراز أزياء الملكة #ماري أنطوانيت، والتي تميّزت بطابعها الرومانسي ولكن العصري.

يعود سرّ هذا الترف الذي تضيفه أليثيا سبوري- زامبيتي على أزيائها إلى خلفيّتها في مجال التصميم حيث تدرّبت لدى دار Victor&Rolf ودارValentino كما أمضت 6 سنوات في دار Lanvin قبل أن تنتقل إلى دار Paule Ka. وهي تقول في هذا المجال: " الانتقال من عالم الترف إلى عالم الأزياء الجاهزة شكّل تحدّياً منعشاً بالنسبة لي. وقد حرصت على العودة إلى تاريخ الدار لأستقي من روحيّتها أفكاراً أقدّمها بشكل عصريّ ولكن لا يخلو من الترف." وهي تتابع في هذا المجال: "أحب فكرة خلط الألوان والجمع بين التناقضات، هذا ما علّمتني إياه باريس عاصمة #الموضة التي تعطي العالم دروساً في الأناقة".

أجمل ما تضمّنته هذه المجموعة كانت الفساتين المزدانة بالكسرات التي تضفي لمسة من الحيوية والإطلالات الأحادية اللون التي غلب عليها اللون الأبيض الكريمي. ولتكتمل الأناقة المترفة لامرأة Paule Ka نسّقت أزياءها مع أحذية وحقائب غلبت عليها التدرّجات المعدنيّة واختارت أن تزيّن يديها بقفازات من التول تزيّنت بحبيبات الكريستال الفاخر. تعرّفوا على أجمل إطلالات هذه المجموعة فيما يلي: