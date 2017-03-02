المجموعة الأخيرة من تصميم كلير وايت كيلير لدار "كلوي"

قدمت مصممة أزياء دار #كلوي Chloe كلير وايت كيلير مجموعتها الأخيرة لهذه الدار في "القصر الكبير" في #باريس. مجموعة بدت فيها فتيات Chloe وكأنهن فراشات يتمايلن على منصة العرض.

واستخدمت المصممة البريطانية ألوان الباستيل لحياكة مجموعتها الخريفية الشتوية للموسم القادم للملابس الجاهزة، فشوهد الأزرق والبيج الذي عرفت به دار Chloe كما الأسود والأبيض والأخضر واللون الجلدي الغامق.

سراويل و #فساتين شبابية و #حقائب بأحجام وأشكال مختلفة كانت ضمن المجموعة، إضافة إلى #المعاطف ذات القبات الصوفية لتذكر بموسم المجموعة.

الجدير بالذكر أن البريطانية #كلير_وايت_كيلير تقدم هذا الموسم مجموعتها الأخيرة لـ Chloe بعدما صممت ولسنين عدة مجموعات تناسب امرأة شرقية وعالمية.