عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ستايل

المجموعة الأخيرة من تصميم كلير وايت كيلير لدار "كلوي"

المصدر: باريس - ليث بزاري
رابط مختصر

قدمت مصممة أزياء دار #كلوي Chloe كلير وايت كيلير مجموعتها الأخيرة لهذه الدار في "القصر الكبير" في #باريس. مجموعة بدت فيها فتيات Chloe وكأنهن فراشات يتمايلن على منصة العرض.

مصممة الأزياء كلير وايت كيلير مصممة الأزياء كلير وايت كيلير

واستخدمت المصممة البريطانية ألوان الباستيل لحياكة مجموعتها الخريفية الشتوية للموسم القادم للملابس الجاهزة، فشوهد الأزرق والبيج الذي عرفت به دار Chloe كما الأسود والأبيض والأخضر واللون الجلدي الغامق.

سراويل و #فساتين شبابية و #حقائب بأحجام وأشكال مختلفة كانت ضمن المجموعة، إضافة إلى #المعاطف ذات القبات الصوفية لتذكر بموسم المجموعة.

الجدير بالذكر أن البريطانية #كلير_وايت_كيلير تقدم هذا الموسم مجموعتها الأخيرة لـ Chloe بعدما صممت ولسنين عدة مجموعات تناسب امرأة شرقية وعالمية.

كلمات دالّة

#chloe كلوي, #أزياء, #ملابس, #أناقة, #موضة, #كلير وايت كيلير, #مصمم, #كلوي, #باريس, #فساتين, #حقائب, #المعاطف, #كلير وايت كيلير

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر