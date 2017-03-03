خيوط القطب الشمالي الضوئية في سماء باريس

استحوى مصمم دار Issey Miyake، الياباني، يوشيكي ميامي، مجموعته النسائية لخريف وشتاء 2018-2017 للملابس الجاهزة من الخيوط الضوئية التي تظهر في سماء القطب الشمالي صيفاً.

وقد حيكت هذه المجموعة من الصوف الخام الذي شوهد في المعاطف، كما شوهدت ألوان الخيوط الضوئية التي بدت كالطيف، إذ يتغير لون القطع حسب الزاوية التي تشاهد منها.

كما شارك الأخضر والأزرق والبنفسجي بمشتقاتهم المختلفة على منصة العرض ضمن فعاليات أسبوع #باريس للموضة في سراويل وفساتين شبابية، حيك البعض منها على طريقة الـback stretch وأخرى على طريقة الـsteam stretch ةاللتين تعتمدان على التقنية في الطبعات وتسخين القطع قبل كويها وعرضها.

كذلك عرضت قطع من أقمشة عدة وألوان متداخلة، والتي تعكس الطريقة التي عرف بها مصممو الإمبراطورية اليابانبة .