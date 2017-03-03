دار بوم ايه مرسييه السويسرية تقدّم ساعة كلاسيما

أصبح الأسلوب اليوم طريقةً للتعبير بخفة عن أوجه الشخصية المختلفة عبر كل #أكسسوار. إن الساعة التي نرتديها لا تشكّل استثناءً على هذه القاعدة. مستوحاة من قطعة تعود إلى العام 1940 ومُحافَظ عليها في أرشيفات الدار، تجسّد مجموعة #كلاسيما إرث العلامة وتعبّر عن ساعات بوم ايه مرسييه الجديدة، ساعات فاخرة تتمتّع بكامل الدراية #السويسرية التي تم الكشف عنها هذا العام عن هذه القاعدة.

تمتّع ساعة ماي كلاسيما بكافة المواصفات التي تحمل اسمها: أرقام رومانية، عرض للتاريخ في موضع #الساعة الثالثة، علبة فولاذية أصيلة توفّر أيضاً راحةً مطلقة عند الارتداء. ساعات مزوّدة بنظام حركة كوارتز سويسري الصنع يضمن لها الرقّة والموثوقية والدقة. مصمّمة للرجال والنساء على حدّ سواء، كما تسمح خلفيّة العلبة المُغلقة بحفر رسالة أو تاريخ أو حروف الاسم الأولى.