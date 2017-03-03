هكذا سترتدين الأسود والأبيض في الخريف المقبل

يبدو أن ثنائي الأسود والأبيض هو المفضّل لدى العديد من المصممين في #موضة_الخريف المقبل . ومن المؤكّد أنه الخيار الأمثل للعديد من السيدات عندما يبحثن عن #إطلالة كلاسيكية أنيقة وغير صاخبة. فيما يلي اخترنا لكنّ أحدث إطلالات "المونوكروم" التي رصدناها في عرض Lanvin الذي تمّ تقديمه مؤخراً في إطار أسبوع باريس للموضة.

اختارت #بشرى_جرّار المصممة الفرنسية ذات الأصول المغربية التي تشغل حالياً منصب المديرة الإبداعية في دار Lanvin، أن تقدّم العديد من الإطلالات بالأسود والأبيض في مجموعتها الجديدة. ولكنها أضافت على كلاسيكية هذين اللونين لمسات أنثوية مميّزة تجلّت بظهور الكشاكش على الياقات والأكتاف، وباستعمال الموسلين والدانتيل الفاخر بالإضافة إلى دخول الثنيات والكسرات على بعض #التصاميم مضيفةً إليها لمسات من الحيوية والانسيابية.

لعبت #الأكسسوارات التي رافقت هذه المجموعة دورها في جعل #الإطلالات "المونوكرومية" عصريّة، وقد لفتنا منها الأحزمة المعدنية المزيّنة بالريش والأحزمة الجلديّة التي تزيّنت بأقفال معدنية على شكل بروشات، بالإضافة إلى الحقائب الصغيرة التي حملتها العارضات بشكل جانبي من الكتف باتجاه الخصر والجوارب المصنوعة من الشبك والتي تمّ ارتداؤها مع أحذية بدون كعب أو جزمات عالية الساق من الجلد الأسود.

عند اعتماد إطلالة بيضاء مؤلفة من بنطلون وقميص، ننصحكنّ بتنسيقها مع جيليه من الجلد اللمّاع، أو مع معطف تزيّنه الطبعات أو الخطوط.

يمكنكنّ أيضاً تنسيق #البنطلون_الأبيض مع قميص حريري أسود ذي قصّة مبتكرة ومن الممكن اعتماد الجلد اللمّاع أو الكامد لإضفاء لمسات مبتكرة أو فاخرة على الإطلالة السوداء. تابعي معنا الصور المرفقة واستوحي منها أفكاراً لإطلالتكِ بثنائي الأسود والأبيض في الخريف المقبل.