10 أفكار لإطلالة أنيقة بالدنيم

يشكّل سروال الدنيم واحدا من القطع الأساسية بالنسبة لمعظم النساء، فهو الحليف المثالي للإطلالات اليومية العصريّة. فيما يلي جمعنا لكِ 10 أفكار لتنسيق بنطلون الدنيم الضيّق المعروف بالـ"سكيني" مع قطع أخرى من #الأزياء و #الأكسسوارات بهدف الحصول على إطلالة كاجوال وأنيقة في الوقت نفسه:

1 - من قال إن القميص الكلاسيكي الذي تزيّنه عقدة عند العنق لا يتناسق مع الطابع الكاجوال لسروال #الدنيم.

2 - لإطلالة متجدّدة، نسّقي #بنطلون الدنيم مع جاكيتات تختلط فيها ألواناً متعدّدة.

3 - "الجيليه" الطويلة ذات اللون الأسود تتناسق بامتياز مع بنطلون الدنيم باللون الأزرق الكلاسيكي.

4 - الأحذية والحقائب ذات اللون البيج الحيادي تتناسب بشكل مثالي مع الإطلالات التي تتمحور حول #سروال الدنيم.

5 - يمكن تنسيق بنطلون الدنيم مع جاكيت من الفرو الطبيعي تضفي عليه لمسة من الترف.

6 - الرسومات الهندسية على الأزياء والأكسسوارات تتناسق بامتياز مع الطابع "الكاجوال" للدنيم.

7 - الجاكيت الكلاسيكية ممكن أن تكمّل إطلالة مؤلفة من قميص وبنطلون من الدنيم.

8 - لإطلالة شديدة الأنوثة، نسّقي "توب" من الدانتيل الأبيض مع سروال من الدنيم باللون نفسه.

9 - نسّقي سروال الدنيم ذا اللون الداكن مع حذاء مبتكر يضفي عليه بعض التميّز.

10 - يبقى القميص الأبيض الحليف المثالي لسروال الدنيم خاصةً إذا تم تنسيق الإطلالة مع حذاء ذي كعب مرتفع وحقيبة بلون كلاسيكي.