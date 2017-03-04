بوكاهنتاس عائدة فهل ستعتمدين إطلالتها؟

هل تتذكرن بوكاهنتاس هذه الأميرة ذات الأصول الهندية التي تحولت إلى بطلة أميركية قومية؟ يبدو أنها عادت لتختال بقوامها الرشيق على ممشى #العروض_الباريسية، وتحديداً في عرض دار Balmain. أما من يقف وراء هذه العودة فالمصمم أوليفييه روستينغ المدير الإبداعي في الدار الذي استوحى من #أناقة المحاربات #تصاميم عرضه لخريف 2017 الذي قدّمه مؤخراً ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة.

فإذا أردت أن تستوحي أناقتك من #إطلالات بوكاهنتاس في الخريف المقبل، تعرفي على إطلالات المحاربات العصريات اللواتي تمثلن بأشهر #العارضات_العالميات أمثال جيجي حديد، وكيندال جينير، وجوان سمولز اللواتي بدون بكامل أناقتهن في #أزياء_فاخرة تليق بالمرأة التي تبحث عن التميز.

80 إطلالة قدمها أوليفييه روستينغ لبوكاهنتاس العصرية غلب عليها طغيان لوني الأسود والبني التي دخلت عليها لمسات من الذهبي والفضي بشكل خجول. وقد زينت الشراريب العديد من أزياء هذه المجموعة محولة الجلد إلى خامة انسيابية تتحرك بكل أناقة.

لأناقة على طريقة المحاربات العصريات، ركزي على خامات الجلد، والصوف، والفرو مع الاستعانة بالطبعات الحيوانية. يمكنك خلط عدة طبعات وخامات مع بعضها البعض للحصول على إطلالة مبتكرة. أما في مجال #الأكسسوارات، فاستعيني بالأحزمة الجلدية العريضة جداً عند الخصر، والأحذية العالية الساق، وعقود "الشوكر" الجلدية التي تلتف حول العنق. ولا تنسى اعتماد تسريحة تزينها الضفائر على طريقة عارضات Balmain في إطلالاتهن لموسمي الخريف والشتاء المقبلين.