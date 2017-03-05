هكذا تفرّقون بين "الماركات" المزيّفة والأصلية؟

هل تعلمون أن أكثر 5 إكسسوارات تقليداً على الصعيد العالمي هي: حقائب Chanel الكلاسيكية، ساعات Cartier، نظارات Gucci، محافظ Louis Vuitton وحقائب "الكلاتش" التي تحمل توقيع Burberry.

وهل تدركون أن أفضل طريقة للتفريق بين الإكسسوارات الحقيقية والمزيّفة تبقى التركيز على التفاصيل الدقيقة التي من شأنها أن تساعدكم في هذا المجال. تعرّفوا فيما يلي على 10 تفاصيل تتمتع بكلمة الفصل بين الحقيقي والمزيّف في مجال الإكسسوارات:

1- فروقات واضحة

اللمسات النهائية هي التي تشكّل كلّ الفرق بين الإكسسوار الحقيقي والإكسسوار المزيّف. نوعيّة المعدن التي صنعت منه الساعة أو النظارات، الخيوط المتفلّتة والدرزات غير المستوية أو غير المنسّقة بلونها مع لون الحقيبة كلّها أدلّة على أن الإكسسوار مقلّد.

2- الرائحة والملمس

الإكسسوارات المصنوعة من الجلد الطبيعي تكون خشنة الملمس ولها رائحة مميّزة، كما تكون أثقل وزناً من تلك المصنوعة من الجلد الزائف. وإذا كانت لديكم شكوك في هذا المجال، نقترح عليكم إجراء اختبار الولاّعة، فالجلد الطبيعي لا يحترق عند تعريضه للنار بخلاف الجلد المزيّف الذي تترك عليه النار علامات احتراق.

3- أين العلامة؟

يحرص المصممون العالميون على أن يكون اسم العلامة حاضراً على الإكسسوار، بحيث نجده على مينا وخلفية الساعة، على جوانب النظارات الشمسيّة، وعلى البطانة الداخلية، والجيوب، والمسامير، وسحّابات الحقائب لمحاربة أي تقليد في هذا المجال. فإذا كان اسم العلامة غير موجود على هذه التفاصيل، هذا يعني أن الإكسسوار مزيّف.

4- سرّ البطانة

تشكّل بطانة الإكسسوار خير دليل على جودته، ولذلك عليكم الاهتمام بنوعية خامة البطانة التي عليها أن تكون قطنيّة وفاخرة. وتأكدوا أيضاً من أن تكون الدرزات متقنة ومستوية، فهذه التفاصيل تكون عادةً ناقصة في الإكسسوارات المقلّدة.

5- أين الرقم التسلسلي؟

تحمل الإكسسوارات الفاخرة عادةً أرقاماً تسلسليّة تكون مذكورة على بطاقة مرفقة بها أو مطبوعة على البطانة الداخلية. ابحثوا عن هذا الرقم كونه دليلاً على أن القطعة أصليّة. ولا تنسوا أن الإكسسوار الحقيقي يأتي دائماً في علبة فاخرة يرافقها في العديد من الأحيان كيس من القماش وبطاقة تعريف مدموغة باسم العلامة الفاخرة.

6- تأكدوا من العلامة

قد يعمد بعض مصممي الإكسسوارات المزيّفة إلى إسقاط حرف أو إجراء تعديل بسيط في اسم العلامة، بحيث يصعب اكتشافه من النظرة الأولى.

تأكدوا جيداً من أن اسم العلامة الفاخرة مكتوب بكافة أحرفه وتفاصيله.

7- العمر الطويل

الإكسسوار الحقيقي عمره طويل جداً، فإذا اكتشفتم مثلاً أن الساعة التي اشتريتموها قد تغيّر لونها أو أن الحقيبة قد تقشّر جلدها، فذلك خير دليل على أنها مزيّفة.

8- موضة الشراء عبر الإنترنت

ازدادت موضة الشراء عبر الإنترنت رواجاً في الفترة الأخيرة، ولكن إذا اكتشفتم عبر موقع معيّن وجود عدة موديلات وألوان من تصميم الإكسسوار نفسه فتأكدوا أنها جميعاً مزيّفة.

9- للسعر كلمته

يمكن لسعر الإكسسوار أن يكون مؤشراً دالاً على مدى جودته، فالإكسسوار الأصلي الفاخر سيكون غالي الثمن. لذا فإن السعر المنخفض في هذا المجال يمكن أن يدلّ على أن ما تشترونه هو إكسسوار مقلّد.

10- اقصدوا متجر الماركة

إن أسهل طريقة لضمان شراء إكسسوارات غير مقلّدة هو اختيارها مباشرةً من متجر العلامة الذي يضمن لكم أن ما تشترونه هو إكسسوار فاخر حقيقي دون أدنى شكّ.