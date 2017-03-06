أيّ سر يتعلّق بشعرها تخفيه إيفا لونغوريا؟

المشاكل التي تعاني منها النساء فيما يتعلّق بشعرهنّ عديدة، وهي تتنوّع بين البسيط كالجفاف والتقصّف وصولاً للمعقّد كعدم كثافة الشعر وتساقطه. فيما يلي نكشف لكم سراً تخبّئه النجمة العالمية #إيفا_لونغوريا منذ أكثر من 20 عاماً، وهو الشيب الذي غزا شعرها بالكامل منذ عمر الثمانية عشر عاما. ولكن ما الذي تفعله هذه النجمة الهوليوودية لإخفاء هذه المشكلة؟

تقول إيفا: "الأمر يتطلّب عناية مستمرّة وتخصيص وقت كافٍ لإخفاء هذه المشكلة، ولذلك ألجأ إلى تلوين جذور شعري مرة كل أسبوعين وألوّنه بالكامل مرة كل شهرين للحفاظ على حيوية اللون. أما خلال السفر فأستعين بمستحضر ملوّن يتخذ شكل رذاذ أقوم برشّه على الجذور لإخفاء علامات الشيب الظاهرة في غضون ثوانٍ."

تشكّل هذه الوسيلة التي تعتمدها إيفا لونغوريا طريقة سهلة وعمليّة لإخفاء الشعر الأبيض، يمكنكِ الاستعانة بها عندما تكونين على عجلة من أمرك.

ولكن يمكنكِ أيضاً الاستعانة بأساليب أخرى في هذا المجال، تعرّفي على أبرزها فيما يلي:

تفتيح بعض خصلات الشعر

يساعد تفتيح لون بعض #خصلات_الشعر المعروف بتقنيّة "الهايلايت" على تمويه الشعر الأبيض، وهو يغنيكِ عن تلوين الشعر بالكامل. فهذه التقنيّة مفيدة إذا كان الشيب يغزو رأسكِ بنسبة 50 بالمئة أو أقلّ، كما أن نتيجتها سوف تدوم لحوالي ثلاثة أشهر.

اعتماد لون أفتح بدرجة واحدة من لون شعركِ الطبيعي

إن تفتيح لون الشعر بدرجة واحدة فقط قد يكون مفيداً في حال كان الشيب يغطّي أقلّ من 70 بالمئة من الشعر. وهو يعطي مفعولاً طبيعياً ويضفي على لون الشعر لمسة من الإشراق. أما إذا كان الشيب يغطّي أكثر من 70 بالمئة من الشعر ننصحكِ باللجوء إلى "التلوين بالأوكسيدان" الذي يغطّي الشعر الأبيض بالكامل ويمكن أن يفتّح لون الشعر حتى 4 درجات. أما المشكلة الوحيدة في هذا المجال فهي أنه عند النموّ يظهر الشعر الأبيض بشكل بارز.

الشامبو الأميركي

تعتمد هذه التقنيّة على نوع من الزيت يتمّ تطبيقه في صالون التجميل، وهو يساعد على تفتيح لون الشعر الأساسي بنعومة مما يساعد على تخفيف ظهور الشيب. وهو أسهل وأسرع من تقنيّة التلوين التقليدية ويناسب السيدات اللواتي يهوين التدرجات الدافئة كالنحاسي، والعسلي، والذهبي.

تغيير التسريحة

يساعد تغيير التسريحة في بعض الحالات على التخفيف من ظهور الشيب. فمن الممكن مثلاً تغيير مكان الفرق لإخفاء الشعر الأبيض البارز على جانبيه، أو جعل الشعر منسدلاً على الوجه لتغطية الشيب عند أطراف الوجه.

الماسكارا الخاصة بالشعر

هي مستحضر يشبه الماسكارا الخاصة بالرموش، احتفظي بها في حقيبتكِ لإخفاء أي علامات بيضاء تلاحظينها على رأسكِ.