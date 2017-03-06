العهد العثماني في أسبوع الأزياء الباريسي

قدم مصمم دار Roger Vivier #برونو_فريسون مجموعته الجديدة في الأحذية والحقائب النسائية لخريف شتاء 2017 -2018 مجموعة مستوحاة من الديكورات الداخلية للبيوت.

فجسد ذلك في قطع بدت وكأنها صنعت من أوراق الجدران المطبوع عليها جلد النمر تارة والسجاد العجمي تارة أخرى، كما شوهدت قطع تمثل ديكورات البيوت العثمانية القديمة، زينت بعض القطع بريش النعام ما أضفى عليها مظهرا مميزا أنيقا وأُخرى رصعت بالجواهر والماس تناسب امرأة تحب الأناقة في مناسبتها الليلية.

الجدير بالذكر أن المصمم حافظ على لمسة Vivier في صنع مجموعته الجديدة فالمربع الذي عرفت به هذه الدار كان حاضرا في معظم القطع النسائية.