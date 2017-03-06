حقائب "لونشان" الجديدة مستوحاة من سبعينيات القرن الماضي

قدمت دار Longchamp للأزياء وخصوصا الحقائب مجموعتها الجديدة المستوحاة مما كانت ترتدي المرأة الباريسية في سبعينيات القرن الماضي فجسد ذلك في حقائب جلدية أنيقة.

Penelope Arty هو الاسم الجديد لبعض قطع المجموعة الشتوية لحقائب Longchamp والتي تتميز بالأشكال الهندسية التي طبعت عليها بألوان مختلفة.

كالبنفسجي والأبيض والأسود، كما شوهدت مجموعة أخرى أكثر كلاسيكية تحمل اسم Mlle Longchamp والتي صنعت من الجلد المخرم.

كما شاركت مجموعة جديدة أخرى تحمل اسم .Longchamp Madeleine



للتذكير تقدم دار Longchamp فساتين وأحذية وأكسسوارات أخرى ضمن مجموعاتها التي تعرض كل موسم في باريس.