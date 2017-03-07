إيلي صعب وتعاون في الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي

أعلنت شركة "ذا راغ" مؤخراً عن تعاون لها مع دار #إيلي_صعب. يعوّل المصمّم إيلي صعب، الذي يُعرَف بحسّه العالي في #الأناقة والجودة، على شغفه الشديد بالهندسة المعمارية والتصميم الداخلي لابتكار #تصاميم مستوحاة من العناصر المجسّدة للأسلوب الذي لطالما اشتهرت به الدار، حيث تتزاوج #الأنوثة مع الفخامة والحداثة.

لا شكّ في أن تعاون إيلي صعب مع "ذا راغ كومباني" قد أتاح له توسيع هذه الرؤية لدخول عالم جديد مع طرح ثلاثة تصاميم عصرية للسجاجيد المشغولة وفق أعلى #معايير الحرفية.

لقد تم استلهام الوحي في تصميم هذه المجموعة من مواضيع تتكرر في إطار السمات الجمالية التي انفردت بها الدار، وهي أوراق الشجر، وزخارف الأزهار، والقوام والتجريد. فيعكس كل تصميم دون تكلّف رؤيةً إبداعيةً مميزة، مسلّطاً في الوقت عينه الضوء على جودة الحرفية والمواد المطلوبة لإنجازه.