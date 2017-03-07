ما هما لونا ميلانيا وإيفانكا المفضلان؟

في سباق #الأناقة الأميركية تحرص كل من ميلانيا #السيدة_الأولى وإيفانكا ابنة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على الظهور بإطلالات عصريّة وأنيقة تشكّل مصدر إلهام للعديد من النساء اللواتي يتابعن تفاصيل أناقتهن عن كثب.

وفي متابعة للأيام الـ100 الأولى من حكم الرئيس #ترمب، سمعنا كثيراً عن حرب سريّة قائمة بين هاتين السيدتين لتكسب كل منهما لقب الأكثر #أناقة وحضوراً في المناسبات الرسميّة. ولكن في الحقيقة لمسنا أنهما تنظران إلى أناقتهما بالمنظار نفسه، وأن هناك الكثير من النقاط المشتركة بين هاتين الجميلتين في مجال الإطلالة، نستعرضها معكم فيما يلي:

- تحرص كل من #ميلانيا و #إيفانكا على إعطاء صورة مثالية عن #المرأة_الأميركية العصرية والناجحة في مختلف ميادين حياتها.

- البساطة في الإطلالة قاسم مشترك أساسي بين هاتين السيدتين، فهما تفضّلان #الأزياء الأحادية اللون التي تتميّز بقصّات غير متكلّفة وخامات مترفة.

- تحرص السيدتان على اعتماد #المجوهرات و #الإكسسوارات الكلاسيكية التي تكمّل الإطلالة من دون أن تطغى عليها. وهذا ما ينطبق على اختيارهن للأحذية و #الحقائب وحتى النظارات الشمسية.

- أوسكار دي لارينتا هو #المصمم المفضّل لدى كل من ميلانيا وإيفانكا. وهما تميلان أيضاً إلى تصاميم رالف لورين وكارولينا هيريرا ومايكل كورس.

- تعتبر السيدتان أن الشعر الطويل جزء أساسي من #الإطلالة لا تتخلّى عنه كلاً منهما.

- لونا الأحمر والأبيض هما المفضّلان لدى ميلانيا وإيفانكا، وهذا ما تثبته الصور المرفقة التي تظهرهما بإطلالات بهذين اللونين في مناسبات مختلفة.