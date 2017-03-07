هل تصدّقون أن حقيبة "بيركين" تفوق الذهب بقيمتها؟

تشكّل حقيبة " #بيركين " Birkin من Hermes واحدة من أشهر و #أفخر_الحقائب في العالم، حيث تحلم العديد من النساء باقتنائها ليستحقن لقب "فاشينيستا" عن جدارة. ولكن هل تعلمون أن حقيبة Birkin أغلى بقيمتها من الذهب. هذا ما أكده مؤخراً موقع Baghunter الشهير الذي يعنى بشراء وإعادة بيع #الحقائب_الفاخرة.

وقد أشار هذا الموقع المتخصص إلى أن سعر هذه الحقيبة ارتفع بنسبة 14% في السنة الماضية، ما يجعل منها استثماراً مربحاً جداً يفوق بقيمته قيمة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. وخلافاً لسعر الذهب، فإن سعر حقيبة Birkin لم ينخفض أبداً خلال السنوات الـ35 الماضية، كما أن سعرها سجّل ارتفاعاً بنسبة 500% خلال هذه الفترة، ومن المنتظر أن يتضاعف خلال السنوات العشر المقبلة.

سُميت حقيبة Birkin باسمها تيمناً بالنجمة الفرنسية جاين بيركين، وهي الحقيبة المفضّلة لدى #المشاهير والنجمات. أما سعرها فيبدأ بحوالي 7000$ ليتخطى الـ200000$ عندما تكون مصنوعة من #جلد_طبيعي فاخر ونادر كجلد النعام أو #جلد_التمساح.

يتم تصنيع حقيبة Birkin يدوياً في محترفات دار Hermes الفرنسية، ويعود ارتفاع سعرها إلى نوعية #جلودها_الفاخرة ، والمهارة والحرفية العالية التي يتطلبه تنفيذها. وقد أشارت الإحصاءات إلى أنه في العام 2014 تم تصنيع حوالي 70 ألف حقيبة Birkin أما لائحة الانتظار للحصول على حقيبة مماثلة من محلاّت Hermes فيمكن أن تطول حتى 6 سنوات.