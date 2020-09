الموضة تقول كلمتها في يوم المرأة العالمي

تحتفل نساء العالم في 8 آذار/مارس بـ #يوم_المرأة_العالمي. ويبدو أن للموضة كلمة في هذا المجال عبّرت عنها ماريا غرازيا كيوري في أول مجموعاتها من الأزياء الجاهزة لدار Dior التي قدمتها ضمن عروض ربيع وصيف 2017. فقد ظهرت في هذا العرض "تي شيرت" بيضاء حملت شعار We Should All Be Feminists دعماً لـ #حقوق_النساء على الصعيد العالمي. وقد وصل هذا الشعار مباشرةً إلى قلوب العديد من المؤثّرات عالمياً في مجال #الفن و #الموضة فحملن رسالته في مناسبات مختلفة:

- اختارت المغنية البربدوسية ريهانا أن تقدم هذا الشعار النسائي بامتياز في قالب ذكوري فنسقته مع بنطلون واسع من الدنيم، وسترة "بلايزر" سوداء مخططة وبوتس رجالي.

- حملت النجمة الأميركية نتالي بورتمن هذا الشعار عندما ارتدته مؤخراً خلال مسيرة Women’s March النسائية الشهيرة.

- ظهرت المدونة الإيطالية كيارا فيراغني وهي ترتدي هذا الـ"تي شيرت" لدى حضورها عرض Dior للخياطة الراقية في تموز/يوليو الماضي. وقد نسقته مع تنورة سوداء طويلة تزينها الكشاكش الصغيرة، وجاكيت "بلايزر" سوداء بالإضافة إلى حذاء وحقيبة من Dior. كما نسقته في مناسبة أخرى مع سروال من الدنيم وجاكيت سوداء.

- اختارت المدونة اللبنانية لانا الساحلي أن تنسق هذا الـ"تي شيرت" مع تنورة بيضاء طويلة وشفافة ارتدتها فوق "ليغيننغ" باللون الأسود.

- اعتمدت ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا على تنسيق هذا الـ"تي شيرت" مع بنطلون من الجلد الأسود وحقيبة سوداء من Dior.