لأول مرة.. أزياء رياضية خاصة بالمحجبات

بعد تحضيرات دامت حوالي عام، أطلقت علامة Nike المتخصصة بـ #الأزياء_الرياضية مجموعة من #التصاميم الخاصة بالرياضيات #المحجبات مستوحاة من أسلوب #الأزياء التي ارتدتها الرياضيات المحجبات خلال #الألعاب_الأولمبية التي جرت في مدينة #لندن خلال العام 2012.

وقد صرحت ميغن سالفيلد، المتحدثة باسم علامة Nike، في هذا المجال: "هدف Nike كان تأمين الإلهام وطابع التجدد في مجال الملابس الرياضية. ونحن فخورون بأن نقدم #منتجات متجددة تلبي متطلبات الرياضيات في مجال الأزياء المريحة".

تتميز هذه الأزياء الرياضية الثورية بكونها مصنوعة من خامة خفيفة الوزن وتسمح للبشرة بالتنفس مما يؤمن راحة قصوى للرياضيات. وهي ترافقت مع حجابات ذات طابع عملي يسهل ارتداؤها وتسمح بتغطية الرأس دون أن تعيق الحركة أثناء ممارسة الرياضة.

قامت الرياضيتين الإماراتيتين زهرا لاري ومنال رستم باختبار الطابع العملي لهذا الزي الرياضي، وقد قالت لاري في هذا المجال: "ساورتني شكوك في البداية تناولت الطابع العملي والمريح لهذا الزي، ولكنني تفاجأت بتأمينه كل ما تحتاجه الرياضية المحجبة، خاصة بسهولة وسرعة ارتدائه".

ومن المنتظر أن تصبح أزياء Nike الخاصة بالرياضيات المحجبات في #الأسواق بدءاً من ربيع العام 2018.