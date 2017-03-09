كيف ترتدين الحذاء الأبيض على طريقة النجمات؟

هو الحذاء المفضّل لدى الشهيرات والنجمات في إطلالاتهن اليومية. إنه الحذاء الأبيض ذو الطابع الرياضي الذي يمكن تنسيقه بمئة طريقة وطريقة ...احرصي على أن يشكّل هذا الحذاء جزءاً من مجموعة أحذيتكِ واستوحي من أناقة المشاهير لتنسيقه مع العديد من إطلالاتكِ.

- يسهل ارتداء هذا الحذاء ذو الطابع "الكاجوال" في كل الفصول. نسّقيه مع معطف طويل من الجوخ على طريقة النجمة أليسيا فيكندر.

- يتناسق هذا الحذاء بامتياز مع الأثواب الصيفية المطبّعة والغنيّة بألوانها كما في إطلالة النجمة ريز وثيرسبون.

- هو الرفيق المفضّل للإطلالات الخاصة بأيام العطلة، وخير دليل على ذلك إطلالتي السيدة الأميركية الأولى سابقاً ميشيل أوباما وابنتها ماليا.

- يمكنكِ اختيار الحذاء الأبيض المزيّن بالأزهار المطرّزة وتنسيقه مع إطلالة "كاجوال" من الدنيم على طريقة النجمة تايلور سويفت.

- إطلالة العارضة كارلي كلوس خير دليل على أن هذا الحذاء ممكن أن يتناسق مع كل أنواع الأزياء، بما فيها تلك المزيّنة بالبرق والباييت.

- النجمة المخضرمة شارون ستون تثبت أن الحذاء الأبيض يمكن أن يشكّل الخيار المثالي لكلّ الأعمار. وقد نجحت بتنسيقه مع ثوب وقبّعة باللون الأبيض نفسه.

- نسّقي هذا الحذاء على طريقة النجمة ديان كروغر مع ثوب أسود طويل وسترة من الدنيم باللون الأزرق الفاتح.

- يمكنكِ تنسيق هذا الحذاء مع كنزة صوفية ذات لون حيادي وبنطلون أسود كلاسيكي على طريقة المصممة فيكتوريا بيكهام.

- يمكن لهذا الحذاء أن يكون الحليف المثالي لإطلالة كلاسيكية مؤلفة من بنطلون أسود، "توب" بيضاء، ومعطف باللون الرمادي على طريقة النجمة أوليفيا كولبو.

- لإطلالة عصريّة مريحة، نسّقي هذا الحذاء مع بنطلون من الجلد الأسود، تي شيرت بيضاء، جيليه من الصوف، وأحمر شفاه بارز على طريقة جايمي تشانغ.

- الأسود والأبيض هما الثنائي الأكثر تناسقاً مع هذا الحذاء، جرّبي اعتماده مع بنطلون من الجلد الأسود، قميص مزيّن بالمربعات، وكنزة صوفية طويلة على طريقة النجمة جيسيكا بيال.

- لإطلالة مريحة جداً نسّقي هذا الحذاء مع بنطلون ضيّق من الدنيم وجاكيت طويلة باللون البيج على طريقة النجمة ميرندا كير.