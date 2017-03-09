هذه أجمل عروض باريس لموضة الأزياء الجاهزة

مع انتهاء أسبوع باريس للموضة، واكتمال معالم موضة #الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين كان لابد من جولة أفق على أجمل ما تم تقديمها في عاصمة الأناقة من عروض أبهرتنا بأفكارها، وديكوراتها، وتصاميمها. تعرّفوا معنا على أجمل عروض #باريس من الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين:

#شانيل

إبداع Chanel هذا الموسم فاق كل التوقّعات حيث تحوّل القصر الكبير في باريس إلى منصّة لإطلاق صاروخ إلى الفضاء الخارجي. وقد تجمّعت حوله العارضات بإطلالات تجمع بين كلاسيكية هذه العلامة والطابع المستقبلي. وقد أثبت كارل لاغرفيلد المدير الإبداعي للدار أن Chanel هي أرقى مرادف للفخامة دون منازع، خاصةً أنها قادرة على إرضاء مختلف الأجيال بإطلالاتها التي تطغى عليها أناقة التويد.

الأزرق الداكن والأسود القاتم خيّما على عرض Dior، وقد تزيّنت جميع العارضات بقبّعة "بيريه" جلديّة سوداء وعقود التفّت حول أعناقهن. من أرشيف دار Dior استوحت ماريا غرازيا كيوري، المديرة الإبداعية للدار، العديد من الأفكار التي أعادت تقديمها في هذه المجموعة بأسلوب عصري ممزوج مع اللمسات الأنثوية. أما الأكسسوارات فحملت أرقاماً وشعارات تشكّل علامة فارقة خاصة بهذه الدار الفرنسية العريقة.

استطاع بيار باولو بيكيولي، مصمم دار Valentino، أن يقدّم إطلالات في منتهى الرومانسية لا تخلو من طابع المرح. الياقات العالية، التفاصيل المشغولة بالدانتيل، المعاطف التي تكشف عن سراويل حريرية وفساتين منقوشة...تلوّنت بتدرجات الباستيل وحملت رسومات وتطريزات متنوّعة. وقد أولت الدار في هذه المجموعة عناية خاصة بالحقائب التي رافقت أزياءها وتميّزت بالأناقة والحرفيّة العالية في التنفيذ.

من المسرحية الغنائية الشهيرة "جيزيل" استوحى المصمم إيلي صعب مجموعة أزيائه الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين. وقد تزيّنت تصاميم هذه المجموعة بكورسيهات أنيقة ولمسات مستوحاة من أناقة راقصات الباليه، وغلبت عليها ألوان البنفسجي الداكن، الأزرق الملوكي، الزهري الشاحب والأسود. وقد ترافقت الفساتين مع "كابات" قصيرة ومعاطف فاخرة تزيّنت ياقاتها بالفرو، وجوارب تمّ ترصيعها بالكريستال، وأحذية عالية الساق تزيّنت مقدّمتها بالفرو.

الفرو غزا منصّة عرض Miu Miu، فقد حرصت المديرة الإبداعية للدار ميوتشيا برادا أن تزيّن به المعاطف الضخمة، وياقات السترات، والقبّعات، وحتى الأحذية. كما تزيّنت العديد من الإطلالات بالكريستال والأحجار المتنوّعة، أما الألوان فجاءت حيوية ومرحة تناسب المرأة التي تحب إرسال موجات إيجابية عبر إطلالتها.

أرادت دار Louis Vuitton أن تلغي الحواجز وتحمل شعار الانفتاح، ولذلك قدّم مديرها الإبداعي نيكولا غيسكيار مجموعة من التصاميم حملت شعار إلغاء الفروقات على مستوى الأجناس، والأعراق، والثقافات. وقد صرّح في هذا المجال: "استلهمت تصاميمي من البدو الرحّل وأردت التخلّص من الحدود تماماً". فلفتتنا تصاميمه بقصّاتها المبتكرة، وطبعاتها غير التقليدية، وأكسواراتها الفاخرة.