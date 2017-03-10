كيف تختارين الماكياج الذي يناسبك؟

"كيف أختار الماكياج الذي يناسبني؟" سؤال تطرحه على نفسها كل امرأة تهتم بجمالها ومظهرها. ولكن الإجابة عن هذا السؤال لا تكون دائماً واضحة بالنسبة للعديد منا.

فيما يلي جمعنا لكِ الأسئلة والأجوبة التي تساعدك في اختيار مستحضرات الماكياج المناسبة وتسهّل عليكِ تطبيقها للحصول على إطلالة مشرقة.

- كيف يختلف ماكياجك الشخصي عن ماكياج الخبيرات المحترفات؟

لكل امرأة جمالها الخاص الذي عليه أن يكون منسجماً مع شخصيتها، والماكياج هنا ليس إلا أداة لإبراز هذا الجمال. وتشكّل قراءة ملامح وخطوط الوجه من الوسائل التي تعتمدها خبيرة التجميل قبل الماكياج، وفيها كل أسرار نجاح الماكياج، كونها الأساس في هذا الاختلاف بين ماكياج الهاويات والمحترفات.

- كيف يختلف الماكياج من وجه إلى آخر؟

هناك أسس خاصة تحدد الماكياج لكل وجه. وهذه الأسس تعتمد على تحديد خطوط الوجه، فالوجه الطويل مثلا يحتاج إلى إبراز منطقة الخدين عن طرق كريم الأساس الخاص والبلاشير، والوجه الدائري يحتاج إلى إبراز منطقة الذقن والتركيز على الخدين بالإضافة إلى تمويه المناطق البارزة وإعادة رسمها طوليا إذا أمكن، وكذلك بالنسبة للأنف له طريقة خاصة للتعامل معه تعتمد على إبراز أو تخفيف لون كريم الأس الخاص له وذلك وفقا لشكله.

- كيف تختارين رسمة وماكياج العيون؟

للعيون أشكال مختلفة، ولكل شكل منها ما يبرز جماليته ويخفي عيوبه، ولذلك فلابد أن تعلم السيدة أن شكل العين هو الذي يحدد طريقة وضع الكحل أو الاي لاينر. فحجم العين يحدد ما إن كان الاي لاينر يجب أن يكون داخلها أو فوقها وما إذا كان عريضا أو رفيعا، كذلك الأمر ينطبق على ظلال العيون، فلكل عيون الظلال المناسبة من حيث طريقة التطبيق وحتى الألوان والدرجات المستخدمة.

- كيف تحددين الماكياج الأنسب لكِ؟

من الأفضل أن تتشارك السيدة في هذا القرار مع خبيرة تجميلها لمعرفة الماكياج الذي يناسبها. فقد تلاحظ الأخصائية من خلال خبرتها خطوط وملامح لا تلاحظها السيدة. فبعض السيدات مثلا تختار ماكياج قامت به فنانة تحبها قد لا يتلاءم مع وجهها لذا من واجب الأخصائية أن تنصحها بالاختيار الأنسب لها، وتوضح لها أن السر لم يكن في طريقة تطبيق الفنانة لماكياجها أو ألوانه، وإنما في ملاءمته لتفاصيل وخطوط وجهها بشكل عام والاختيار الموفق والمنسجم للخيارات هو ما يحقق الماكياج المثالي.



- كيف تتبعين قواعد الماكياج عند التطبيق؟

لا توجد قواعد في الماكياج، هناك قوانين وليس قواعد ثابتة في هذا المجال. فالماكياج بحر كبير ليس له حدود. أما أبرز ألوان هذا الموسم فالأحمر الناري وهو يتناسب مع البشرتين السمراء والبيضاء، ولكن طريقة دمجه هي التي تختلف بين البشرتين، فلا توجد بشرة تليق لها ألوان معينة وأخرى لا ولكن طريقة الدمج هي التي تلعب دورا هاما في ذلك.

- كيف تحسنين تطبيق ماكياجكِ؟

ابدئي بالتركيز على لون بشرتكِ وعينيكِ فهما الأهم في هذا المجال. فلكل عين طريقة خاصة لرسمها ولكل بشرة ألوان معينة تبرز جاذبيتها وتألقها. وتذكّري أن كريم الأساس هو العنصر الأهم والأكثر تأثيرا في الماكياج. ركّزي أيضاً على الكونسيلير لإبراز ألوان العين وجمالها. واحرصي على أن يصلح ماكياجكِ للتصوير مهما كان خفيفا أو ثقيلا من خلال خلط عدة ألوان من كريم الأساس.

- كيف تحضرين بشرتكِ للماكياج؟

الخطوة الأولى والأخيرة في أي ماكياج يجب أن تكون التنظيف. لا تبدئي بوضع الماكياج قبل تنظيف بشرتكِ، ولا تنسي تنظيف البشرة بطريقة خاصة بعد الانتهاء من تطبيق الماكياج، فهذا ما يسمى باللمسات الأخيرة التي تضفي كل الفرق على ماكياجكِ.

- كيف تضمنين نجاح ماكياجكِ؟

احرصي على استخدام المستحضر الواقي من الشمس في النهار حتى يبقى وجهك نضرا. ولا تستغني أبداً عن مرطب الشفاه الذي يبقي الشفتين نديتين وناعمتين، والبلاشير الذي يحدد خطوط الوجه.

- كيف تتجنبين الأخطاء في ماكياجكِ؟

بعض السيدات يضعن كريم الأساس الخاطئ بحيث لا يتلاءم مع لون بشرتهن، وقد لا ينتبهن لضرورة التقيد بأسلوب خاص لوضع الاي لاينر بما يتناسب مع شكل العين، هنا تكون النتيجة النهائية غير مرضية مهما كان التطبيق احترافياً.