لا تفوّتوا رؤية هذه الحقائب الاستثنائية من "فالنتينو"

في مجموعتها من #الحقائب لخريف و #شتاء 2017-2018 أرادت دار Valentino أن تخرج عن طراز المسامير الذي عُرفت به لتبحث عن آفاق جديدة، ولمسات مستحدثة تساعدها في إضفاء بعض الابتكار على تصاميمها.

لمسات الانتعاش غلبت على الطابع العام لهذه الحقائب الخريفية المنفّذة بأفخر أنواع #الجلود. وقد اكتست تصاميمها بألوان ربيعية مشرقة منها الأزرق والزهري والأبيض والنيلي والأحمر دون أن يتم التخلّي عن الحقائب السوداء التي تنوّعت بتصاميمها وأحجامها والخامات المصنوعة منها. أما أحجام هذه الحقائب فتراوحت بين المتوسّط والصغير، وهي حافظت على طابعها العملي مما يجعل منها الرفيقة المثالية للمرأة العصرية في يومياتها.

لمسات الابتكار التي استعانت بها دار Valentino في تنفيذ حقائبها جاءت على شكل ريش، أزهار نافرة مصنوعة من الجلد، مسامير معدنيّة، أو حتى #سلاسل رفيعة زيّنت الحقائب وأكسبتها خصوصية فريدة. وقد تميّز #الجلد _الطبيعي الذي استُعمل في تنفيذ هذه الحقائب بنوعيّته الفاخرة، فيما أضافت الأقفال المعدنية التي زيّنتها لمسات كلاسيكية عليها. تعرّفوا على بعض تصاميم حقائب #Valentino للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.