"كلوي" تعين ناتاشا رامسي ليفي لحياكة مجموعاتها الجديدة

عينت دار كلوي Chloé للأزياء النسائية المصممة #ناتاشا_رامسي_ليفي لحياكة مجموعاتها الجديدة ابتداء من الشهر القادم بعد ما قدمت البريطانية #كلير_وايت_كيلر آخر مجموعة لهذه الدار الأسبوع الماضي ضمن فعاليات #أسبوع_الأزياء_الباريسي.

وستتولى ناتاشا رامسي ليفي تقديم المجموعات الجديدة من #ملابس جاهزة وقطع جلدية و #أكسسوارات لدار "كلوي".

وتولّت ناتاشا رامسي ليفي الإدارة الإبداعية للملابس الجاهزة النسائية في دور أزياء فرنسية عدة. وستجسّد ناتاشا روح دار "كلوي"، التي تأسّست عام 1952 على يدي غابي أغيون، صاحبة الرؤية المتمثلة في منح النساء حرية التعبير عن شخصياتهن بكل جرأة.

وعقب انتشار خبر انضمامها الى دار #كلوي صرّحت ناتاشا: "أنا فخورة جدا بانضمامي إلى دار أسّستها امرأة لإلباس النساء. فأنا أريد ابتكار تصاميم تعزّز شخصيّة المرأة وتمنحها طابعا مميزا ومتفردا، من دون فرض صورة نمطية".