أمل كلوني تنفق 200 ألف دولار على أزياء الحمل

رغم أهمية الخطاب الذي ألقته المحامية #أمل_كلوني الأسبوع الفائت في الأمم المتحدة بهدف إدانة تنظيم #داعش الإرهابي، إلا أنه لم يلق الاهتمام نفسه الذي لقيته إطلالاتها بعد الإعلان عن حملها بتوأم خلال الشهر الماضي.

وقد استطاعت زوجة النجم الهوليوودي #جورج_كلوني أن تجمع في إطلالات حملها بين الأناقة والراحة دون أن تساوم على ثمن أزيائها الذي بلغ حوالي 200 ألف دولار. تابعوا معنا فيما يلي كم أنفقت أمل كلوني مؤخراً على إطلالات حملها:

- في حفل توزيع جوائز Cesar Film Festival رافقت أمل زوجها الممثل جورج كلوني إلى #باريس. وقد بدت في منتهى الأناقة بثوب عاري الكتفين باللون الأبيض تزيّن بالريش في القسم الأسفل منه. حمل هذا الثوب توقيع Atelier Versace وبلغ ثمنه حوالي 130 ألف دولار.

- شوهدت أمل في إحدى الأمسيات مؤخراً بإطلالة غلب عليها اللون الوردي حملت توقيع Bottega Veneta وتضمّنت ثوبا من المخمل بلغ ثمنه حوالي 1500 دولار، معطف من #الكشمير بلغ ثمنه 3200 دولار، وحقيبة من #الجلد_الفاخر بلغ ثمنها 2200 دولار.

- بمناسبة إلقائها كلمة في الأمم المتحدة مؤخراً، ظهرت أمل بتايور باللون الأسود من William Vintage بلغ سعره 3200 دولار، وحذاء من Salvatore Ferragamo بلغ سعره حوالي 900 دولار.

- في عطلة نهاية الأسبوع، شوهدت أمل وهي ترتدي معطفاً مريحاً من Akris باللون البيج بلغ سعره 4000 دولار، نسّقته مع "بوتس" أسود من Jimmy Choo بلغ سعره حوالي 1000 دولار.

- في أولى مراحل حملها، حاولت أمل إخفاء معالم إطلالتها بمعطف طويل جداً باللون الأحمر من Stella McCartney بلغ سعره حوالي 2000 دولار نسّقته مع حذاء بدون كعب باللون الأسود.

- رصدت #عدسات_المصورين أمل خلال الأسبوع الفائت بإطلالة غلب عليها اللون الأصفر الشاحب وحملت توقيع دار Bottega Veneta، تألّفت من ثوب ومعطف من طراز ستينيات القرن الماضي بلغ ثمنها حوالي 3200 دولار. وقد كمّلت إطلالتها بحذاء وحقيبة باللون الأسود.

- خلال ظهورها مؤخراً في أحد المطارات، بدت أمل مشرقة وأنيقة ببنطلون من الجلد الأسود من Helmut L6ang بلغ سعره حوالي 1000 دولار، توب رمادية من Alberta Ferretti بلغ سعرها حوالي 450 دولارا، معطف باللون العسكري من Adam Lippes سعره حوالي 2500 دولار، و"بوتس" من Stella McCartney يبلغ سعره حوالي 600 دولار.

- في شوارع باريس، ظهرت أمل بثوب ومعطف باللون الأبيض تزيّنه رسومات هندسية سوداء من William Vintage بلغ ثمنها حوالي 3200 دولار.

- تحسن أمل التنسيق بين الطبعات كما في الثوب المطبّع من Valentino الذي بلغ ثمنه حوالي 2200 دولار، والذي نسّقته مع معطف قصير من العلامة نفسها بلغ سعره 5200 دولار و"بوتس" بلغ سعره حوالي 2800 دولار.

- شوهدت أمل خلال إحدى #الأمسيات الباريسية بمعطف قصير من الدانتيل والفرو من Giambattista Valli بلغ سعره حوالي 8000 دولار.