تعرف على حقائب Tangram النسائية الجديدة

#حقائب Tangram النسائية من Caprichosa & Consentida هي أحد #الخطوط_الراقية الجديدة لدار Purificación García ، تعكس ما أجري على حياكتها من لمسة تغيير جديدة من خلال استخدام أشكال أكثر بساطة وأخفّ وزناً. وبوحي من الحركات الفنية المعاصرة، أعطت #العلامة_التجارية أيضاً إلى Caprichosa & Consentida إطلالة محدَّثة أنيقة.

يشكّل المكعّب رمز العلامة التجارية ومصدر إلهامها الذي أثمر عن تصاميم جديدة مثل خطوط Twin، Go On وSoho، حيث يتم استخدام تقنية جمع أجزاء من جلد السويد في #ألوان_زاهية و #أنيقة مثل الأزرق الفاتح (dream blue)، الأصفر الزاهي والأزرق النيلي.