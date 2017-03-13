عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ستايل

تعرف على حقائب Tangram النسائية الجديدة

المصدر: باريس - ليث بزاري
رابط مختصر

#حقائب Tangram النسائية من Caprichosa & Consentida هي أحد #الخطوط_الراقية الجديدة لدار Purificación García ، تعكس ما أجري على حياكتها من لمسة تغيير جديدة من خلال استخدام أشكال أكثر بساطة وأخفّ وزناً. وبوحي من الحركات الفنية المعاصرة، أعطت #العلامة_التجارية أيضاً إلى Caprichosa & Consentida إطلالة محدَّثة أنيقة.

يشكّل المكعّب رمز العلامة التجارية ومصدر إلهامها الذي أثمر عن تصاميم جديدة مثل خطوط Twin، Go On وSoho، حيث يتم استخدام تقنية جمع أجزاء من جلد السويد في #ألوان_زاهية و #أنيقة مثل الأزرق الفاتح (dream blue)، الأصفر الزاهي والأزرق النيلي.

كلمات دالّة

#حقائب, #الخطوط الراقية, #العلامة التجارية, #ألوان زاهية, #أنيقة, #عروض أزياء, #موضة, #جمال

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر