دار "Longines" تطلق ساعة يد فائقة الدقة

ارتكزت Longines على خبرتها الواسعة في تكنولوجيا الكوارتز لابتكار #ساعة_اليد فائقة الدقّة اسمها Conquest V.H.P، وتشكل هذه #المجموعة محطّة رئيسية في تاريخ #ساعات_الكوارتز، كونها تجمع بين العديد من ميزات ساعات اليوم الذكية، مثل الدقّة العالية، التنميق التقني، والطابع غير الرسمي، مع المحافظة على #لمسة_الأناقة التي تمتاز بها الدار.

كما زُوّدت الساعة بنظام مدمج يعيد ضبط العقارب بعد ارتطامها أو تعرّضها لحقل مغناطيسي، ما يشكّل ابتكاراً رائداً لم يسبق له مثيل في العالم.

وأطلقت الساعة الجديدة في مدينة #نيوشتل السويسرية المكان الذي سجلت فيه تجارياً ساعة الكوارتز الأولى من Longines سلسلة من الأرقام القياسية في مجال الدقّة عام 1954.