8 عطور جديدة تستقبلين بها فصل الربيع

حضّري نفسك لاستقبال فصل الربيع باختيار #عطر جديد يضفي لمسة من الانتعاش والحيوية على إطلالتكِ. فيما يلي جمعنا لكِ أحدث #العطور الربيعية التي أطلقتها الدور العالمية، اكتشفيها معنا واختاري منها ما يتناسب مع شخصيّتك ومزاجك:

مجموعة عطور Bloomsbury من Jo Malone

تحافظ عطور Jo Malone الجديدة على إرث العلامة، وهي تحبس #روائح الريف الإنجليزي في 5 قوارير تجمع بين الألفة والبساطة، وتتجلّى فيها نفحات: الزنبق الأزرق، خليط التبغ والمندرين، خشب الأرز الأحمر، الجلود والأرتيميزيا، وحدائق السوسن.

عطر Iris Celadon من Armani Prive

هو العطر السابع في مجموعة Armani Prive La Collection، يزيّنه حجر ثمين باللون الأخضر "السيلادوني" ويشكّل نقطة التقاء بين الشرق والغرب من خلال زهرة السوسن الغامضة والمفعمة بالبهجة التي تروي قصة عطرية جديدة ندعوكم لكتشافها من خلال هذا العطر.

عطر Le Parfum Eclat d’Or من Elie Saab

يدعونا الإصدار المحدود من هذا العطر إلى عالم من السحر و #الفخامة. تغمرنا نفحاته العليا برائحة البرتقال الحلو البرازيلي، فيما تجمع نفحاته الوسطى بين نقاء زهر البرتقال، وعبق الياسمين، إضافة إلى #رائحة الإيلانغ إيلانغ وعسل الورد الشهي. وأخيراً ترتكز قاعدة هذا العطر على رائحة البتشولي الخشبية التي تعزّز جاذبيته وتجعله يدوم فترة أطول.

عطر Signorina In Fiore من Salvatore Ferragamo

يحتفل هذا العطر بحب الحياة، إذ تبدأ رحلته مع عبير الإجاص الياباني والرمان اللذيذ. وينبض قلبه بتوليفة من #أزهار الكرز وبتلات الياسمين الشفافة. فتأسر تركيبته الخفيفة الحواس تاركةً وراءها رائحة المسك الأبيض الناعم وخشب الصندل الغنيّ.

عطر Olympea Intense من Paco Rabanne

يختلط في هذا العطر انتعاش الأزهار مع جاذبية الفانيليا المغلّفة بخشب الكشمير. إنه عطر حيوي ودافئ في الوقت نفسه بفضل احتوائه على خلاصة أزهار البرتقال، الليمون الهندي، الفلفل الأبيض، وخشب الأرز. ستحبّينه إذا كنت من هواة العطور ذات المكوّنات الغنية والحضور القوي.

عطر Mademoiselle Azzaro L’Eau Tres Belle من Azzaro

هو عطر رومانسي ناعم بفضل صيغته التي تتخذ شكل ماء التواليت. يختصر في شخصيته إطلالة الفتاة الفرنسية الأنيقة، وهو عطر ربيعي عصري يسهل ارتداؤه بشكل يومي لإضفاء لمسات من #الانتعاش الفوري على إطلالتكِ.

عطر Mon Guerlain من Guerlain

يندرج ضمن مجموعة #العطور_الفاخرة التي تحمل اسم Guerlain، وقد تم اختيار النجمة أنجيلينا جولي لتكون سفيرة له. تختلط فيه نفحات الفانيللا، واللافندر، والياسمين، وخشب الصندل في توليفة استثنائية من المنتظر أن تجعل منه واحداً من العطور الأيقونية في تاريخ Guerlain.

عطر YSL Beauty Mon Paris Eau de Parfum

هو عطر ربيعي بامتياز، يكتسي باللون الوردي ويتزيّن بعقدة أنيقة من المخمل الأسود. أما نفحاته فرقيقة وناعمة تختلط فيها نفحات زهر البرتقال مع الأزهار البيضاء والبتشولي والمسك الأبيض. يمكن لهذا العطر أن يرافقك من الصباح حتى المساء ليوقّع حضورك بأريج أنثوي عصري وأنيق.