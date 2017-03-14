تعاون بين دار Piaget ودور مجوهرات في Art Dubai

ضمن فعاليات #معرض_دبي_للفنون هذا العام تعاونت دار Piagetالسويسرية للساعات مع Sunny Side of Life لطرح مجموعة مجوهرات جديدة، إذ تتلاقى صناعة الساعات الراقية مع صياغة المجوهرات في دبي.

Piaget باعتبارها رائدة في مجال التصميم والدقة لأكثر من 140 عاما تجمع في كل عام بين أكثر الفنّانين والمعارض والمواهب الصاعدة تألّقاً في شغفها بالفن، فهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تتعاون #بياجيه مع دور مجوهرات أخرى، فالتصميم والمهارة الحرفية الراقية تضفي على آرت دبي نوعا من الإبداع والمعاصرة، إذ عرضت أحدث مجموعة مجوهرات وساعات فاخرة للمرة الأولى على الإطلاق في المنطقة.

Sunny Side of Life بثرائها بالأحجار الكريمة الملوّنة، وحبّات الألماس، والذهب المشغول بدقّة، تشكّل مجموعة مترفة بثقافة الفرح والحيوية الإبداعية المستوحاة من الأماكن المشمسة. فقليلة هي تلك الأخيرة التي تجسّد روح المجموعة المفعمة بالإشراق من Piaget كدبي.