لك ولها.. هذا ما ستقدمه "أوميغا" بمعرض بازل للساعات

يعتبر #معرض_بازل الذي يقام سنوياً في مدينة بازل السويسرية أكبر مجمّع للساعات في العالم. وهو يمتد على 1400 متر مربّع، يضم حوالي 1800 مشترك من أرقى وأشهر دور الساعات العالمية، ويستقبل حوالي 150 ألف زائر سنوياً.

ومع اقتراب افتتاح معرض Baselworld17 الذي سيمتد من 23 حتى 30 من شهر آذار/مارس الجاري، أطلقت دار Omega الفاخرة إصدارين من ساعة Speedmaster الشهيرة : ساعة Speedmaster 38mm النسائية وساعة Speedmaster Automatic الرجالية. تتميز هاتان الساعتان بالحرفية العالية التي تتمتع بها Omega في مجال صناعة المجوهرات والساعات على السواء، وهما يندرجان ضمن مجموعة Speedmaster الأيقونية التي يعود ابتكارها إلى حقبة ستينيات القرن الماضي.

يُطلق على ساعة Speedmaster 38mm لقب "كابوتشينو" كونها تأتي بلون هذه القهوة الإيطالية الشهيرة. وهي تتميّز بعلبتها المصنوعة من الستيل مع إطار من الذهب الأصفر 18 قيراطا المرصّع بالماس. يكمن سرّ نجاح هذه الساعة في كونها تجمع بين الأناقة والطابع الرياضي مما يجعلها المفضّلة لدى العديد من السيدات الأنيقات.

ساعة Speedmaster Automatic الرجالية يبلغ قطرها 44,25 ملم وهي مستوحاة من ساعة 1968 Speedmaster الأيقونية. تتميّز هذه الساعة بطابعها الرياضي العصري الذي يضفيه عليها معدن الستيل والسوار الجلدي الذين يتزيّنان بلمسات برتقالية مشرقة