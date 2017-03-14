10 معلومات حول الكريمات المضادة للشيخوخة

يشكّل موضوع محاربة شيخوخة البشرة أحد أولويات النساء في مختلف أنحاء العالم، مما يفسّر تسابق الشركات التجميلية فيما بينها لتقديم الأفضل في هذا المجال. ولكن هذه الوفرة في التركيبات والمستحضرات المحاربة للتجاعيد قد تشكل إرباكاً بدل أن تقدم حلولاً في بعض الأحيان. ولذلك حاولنا فيما يلي أن نجمع أبرز 10 أسئلة تُطرح عادة حول موضوع المستحضرات المضادة للشيخوخة لنقدم لها أجوبة من شأنها أن تساعد في تسهيل الخيارات في هذا المجال:

1 - ما الفرق بين مستحضر مكافحة التجاعيد ومستحضر مكافحة الشيخوخة؟

إن مستحضر مكافحة التجاعيد يستهدف على وجه التحديد التخلص من التجاعيد، من خلال المكونات الفعالة التي يحتوي عليها ومن خلال تركيبته أيضا. أما مستحضر مكافحة الشيخوخة فهو مصمم لمكافحة علامات الشيخوخة على نطاق أوسع. وبالتالي فإن مستحضرات مكافحة التجاعيد هي مجموعة فرعية من مستحضرات مكافحة الشيخوخة.

2 - متى يجب البدء باستخدام مستحضرات مكافحة الشيخوخة؟

من الممكن البدء باستخدام المنتجات الوقائية من سن 25 عاما لمنع علامات الشيخوخة من الظهور. ولكن إذا أردت تصحيح التجاعيد أو بمعنى أدق، التعويض عن افتقار البشرة إلى مرونتها وقوتها، عليك استخدام منتجات أكثر كفاءة تقوم بدور وقائي للبشرة الشابة ودور تصحيحي للبشرة الأكبر سنا.

3 - هل منتجات مكافحة الشيخوخة مجرد موضة أم أنها فعالة حقا؟

كانت فعالية منتجات مكافحة الشيخوخة تستند لفترة طويلة إلى المكونات التي تؤثر على تركيبة الجلد، والتي ترطب وتغذي البشرة دون أن يكون لها فعالية على صعيد مكافحة الشيخوخة.

ثم في ثمانينيات القرن الماضي تم اكتساب معرفة أكبر عن شيخوخة البشرة،. وحينها فقط بدأت أول المكونات الفعالة الرئيسية لمكافحة الشيخوخة بالانتشار.

أما اليوم، فتعتبر منتجات مكافحة الشيخوخة أساسية للبشرة بفضل دقة مكوناتها الفعالة، والدراسات التي تم تطبيقها لإثبات فعاليتها على درجة عالية من التخصص.

وللتأكد من فعالية مستحضرات مكافحة الشيخوخة، يكفي أن نقارن بين وجه سيدة في الأربعين من العمر اليوم وسيدة في الأربعين من العمر قبل 20 عاما، لنعرف مدى التطور الذي طرأ على هذا المجال.

4 - إلى جانب كريمات النهار، ما هي المنتجات الأخرى التي يجب استخدامها لمكافحة الشيخوخة؟

تشكل الكريمات النهارية أهم خطوة في روتين العناية بالبشرة، ولكنها ليست الخطوة الوحيدة التي يجب الاتكال عليها. فإلى جانب إزالة الماكياج، وهي خطوة ضرورية جدا للحفاظ على نوعية بشرتك، فإن لكل كريم مستحضر أساسي مكملا له وهو المصل.

فالمصل يكمّل، ويُثري، ويسرّع فعالية المنتج، كما أن استخدام المصل مع الكريم هو مزيج رائع يساعد على زيادة جمال البشرة ونضارتها.

5 - ما هو الفرق بين المصل والكريم؟

يعتبر المصل منتجاً مخصصاً لزيادة الفعالية. وهو يحتوي على مكونات فعالة أكثر تركيزا من الكريم وتركيبته مصممة لاختراق البشرة على نحو أفضل. مما يؤمن نتائج سريعة وملموسة.

ولكن عند وضع المصل، لن تشعري بنفس الراحة التي تشعرين بها عند وضع الكريم. وهذا يجعل من الصعب استخدام المصل وحده. فالكريم منتج أكثر ثراء وتركيبته المكثفة تؤمن شعوراً بالراحة والترطيب العميق.

6 - ما هي أحدث ما توصلت إليه أبحاث مكافحة الشيخوخة؟

لقد قطعت بحوث مكافحة الشيخوخة شوطاً طويلا. ونحن نعرف اليوم أن السر في مكافحة الشيخوخة هو التعامل مع الضرر. فليس هناك جدوى من التحفيز المفرط للبشرة، والأهم في هذا المجال هو الإصلاح. وإحدى أهم الاكتشافات في الآونة الأخيرة هي أنه إذا لم نتعامل مع الهياكل المتضررة للجلد ستعرقل في النهاية عمل أنظمة الإصلاح وبالتالي لن يكون أي منتج لمكافحة الشيخوخة فعالا. ولذلك علينا أن نبحث عن مستحضرات تعمل على تفعيل وتنشيط أنظمة إعادة التدوير الطبيعية في الجسم التي تتخلص من الشوائب وتحولها إلى مواد جديدة.

7 - ما هي المكونات الفعالة التي يجب أن يحتوي عليها كريم مكافحة الشيخوخة لكي يكون فعالا؟

الموضوع لا يتعلق بالمكونات الفعالة بقدر ما يتعلق بالهدف منها. فمنتجات مكافحة الشيخوخة تركز عادة على تعويض الأضرار التي لحقت بهياكل الجلد. وينبغي أن يعالج مستحضر مكافحة الشيخوخة الفعال المشاكل الحقيقية، وهي الهياكل المتضررة، التي تتراكم داخل الجلد.

8 - هل يمكن استخدام كريمات مكافحة الشيخوخة بدلا من كريمات الترطيب أم يجب استخدام الاثنين معاً؟

يهدف الكريم المرطب إلى الحفاظ على محتوى المياه في البشرة وزيادته إذا أمكن. وعلى الرغم من أن ترطيب البشرة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على نوعية الجلد، ولكنه ليس كافيا دائما ، وهنا يأتي دور كريمات مكافحة الشيخوخة. فإلى جانب كونه يرطب البشرة، يعالج كريم مكافحة الشيخوخة أسباب ونتائج شيخوخة خلايا البشرة من أجل منع وتصحيح علامات الشيخوخة.

9 - هل هناك منتجات عناية بالبشرة خاصة بالعنق، وهل يمكن استخدام الكريمات نفسها على الوجه والعنق؟

يتعرض العنق لمشاكل الشيخوخة نفسها التي يتعرض لها الوجه. وغالبا ما يُظهر علامات شيخوخة أكثر وضوحا لأننا نركز دائما على حماية وجهنا من الشمس وننسى حماية العنق. وبما أن منتجات العناية بالبشرة الخاصة بالوجه جيدة جدا أيضا للعنق، يُنصح باستعمالها أيضا على العنق في حال عدم توفر كريم عناية خاص بهذه المنطقة.

10 - كيف يمكن تجنب ظهور الخطوط الرقيقة على البشرة، خاصة تلك الناتجة عن الضحك؟

إن الخطوط الرقيقة الناتجة عن تعبيرات الوجه هي أول علامات الشيخوخة وتظهر خاصة في المناطق التي تتأثر بهذه التعبيرات. وفي الواقع، لاحظنا في دراساتنا أن المناطق من الوجه المعرضة للأشعة فوق البنفسجية تقل فيها عدد الخلايا داخل الجلد، مما يجعل هيكل الجلد أكثر هشاشة. ونتيجة للالتواء والطي المتكرر لمناطق معينة من الوجه، تظهر علامات مسبقة لأوانها على هذه المناطق الهشة التي تفتقر إلى الكثير من الخلايا. ولمنع ظهورها، عليك حماية بشرتك من أشعة الشمس فوق البنفسجية ولكن من المهم أيضا الحفاظ على قدرة خلايا الجلد على التجدد عن طريق استخدام مستحضرات مرممة للبشرة.