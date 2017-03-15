تعرّفوا على أغرب ألوان الشعر للعام 2017

يطلقون عليه لقب "أغرب ألوان الشعر للعام 2017"، وهو يلقى رواجاً عالمياً بين النساء والرجال على السواء. إنه لون الشعر البلاتيني الذي يقترب بتدرّجه من لون الشعر الرمادي.

هو أفتح ألوان الشعر الأشقر على الإطلاق، ويوحي كما لو أن الشيب غزا الرأس بالكامل. وقد رصدناه مؤخراً في إطلالات النجمة اللبنانية مايا دياب، والعارضة البريطانية الشهيرة كارا ديليفين والمغنية البريطانية ليلي آلين. كما سبق أن اعتمدته كل من المغنية البربادوسية ريهانا، والمغنية الإيطالية ليدي غاغا. وهو من الألوان التي يُقبل عليها جيل الشباب من الجنسين نظراً لطابعه الغريب والمتجدد على السواء.

اللافت في الشعر الأشقر الرمادي أنه يليق بكل ألوان البشرات من الفاتحة إلى الداكنة، كما أنه أنيق جداً ويمكن اعتماده على بعض الخصلات فقط لإضفاء الحيوية على لون الشعر الداكن. وهو من الألوان التي يحتاج تنفيذها للذهاب إلى صالون التجميل والاستعانة بخدمات الاختصاصيين في هذا المجال للحصول على النتيجة المناسبة.

للحفاظ على حيوية هذا اللون لأطول فترة ممكنة، احرصوا على إعادة تلوين الجذور كل 4 أو 5 أسابيع، واستعملوا شامبو وكونديشنر خاصا بالشعر المصبوغ لتجنب أن يبهت لونه. على أن تستعينوا بأقنعة مغذّية ومرطبّة للشعر مرة أسبوعياً في حال المعاناة من جفاف الشعر. وتذكّروا أن هذا اللون مثالي لإخفاء علامات الشيب المزعجة، فهل يمكن أن تعتمدوه لإطلالتكم في الموسم الجديد؟