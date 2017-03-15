هذا ما ستقدّمه "شانيل" في معرض بازل للساعات

تنشط التحضيرات لمعرض Baselworld17 الذي سيقام بين 23 و30 آذار/مارس الجاري في مدينة #بازل السويسرية. وقد قدّمت Chanel مؤخراً مجموعة من #الساعات النسائية والرجالية الفاخرة التي سيتم عرضها بهذه المناسبة. تعرّفوا عليها فيما يلي:

- ساعة Premiere:

خطّت هذه الساعة بتصميمها المميّز الفصل الأول من الحكاية التي جمعت بين دار Chanel وعالم صناعة الساعات منذ ما يقارب الثلاثين عاماً. وهي تشكّل اليوم قطعة من المجوهرات تتجاوز دورها الوظيفي لتتحوّل إلى رمز للأنوثة بفضل عناصرها الفاخرة من لؤلؤ، وكاميليا، وماس، ونقش مُضرّب، وأشرطة تلتفّ حول #المعصم بكل أناقة. أما تصاميمها الجديدة فتتزيّن بالكاميليا مع ساعة Premiere Squelette Camelia وبأناقة الأحمر مع ساعة Premiere Rock Red.

- ساعة J12:

بفضل تصميمها المبتكر من #السيراميك الأسود، أصبحت ساعة J12 التي تم إطلاقها في العام 2000، أولى رموز عالم الساعات الراقية في القرن الواحد والعشرين. سوارها الليّن المؤلّف من حلقات يتماشى مع الأسلوب الذكوري للساعة ويتكيّف، على خلاف المعدن، مع درجة حرارة الجسم. في العام 2003 ظهرت J12 بتصميمها الأبيض الناصع والبرّاق. وتواصل Chanel إعادة ابتكار هذه الساعة من خلال تفاصيل جديدة كان آخرها إصدار XS الصغير والأنثوي للغاية.

- ساعة Mademoiselle Prive:

تتميز هذه المجموعة من الساعات بموانئها الفاخرة، حركتها الدقيقة، والتقنيات الحرفية المستعملة في تنفيذها: تطريزات بخيوط الذهب، الماس مطعّم بعرق #اللؤلؤ وتقنيات حفر قديمة...تكشف كلّها عن آفاق جديدة للتعبير عن مهارة الدار ومدى خبرتها في هذا المجال.

- ساعة Premiere BOY:

في العام 2015، ابتكرت Chanel ساعة تلعب على حبلي #الأنوثة والذكورة في مجال صناعة الساعات. فتم تصميم ساعة بمظهر ذكوري مخصّصة للأنثى، وفي العام التالي تم توسيع مجموعة هذه الساعة عبر إطلاق تصميم Premiere BOY Tweed التي تتميّز بسوارها المعدني المستوحى من نقش التويد. وقد تطلّب تنفيذ هذا السوار براعة فنيّة هائلة تعكس مدى ثراء هذا النسيج. اكتشفوها في معرض بازل بتصاميمها الجديدة.

- ساعة Monsieur de Chanel:

هي الساعة الأولى المصممة خصيصاً للرجال من Chanel، تم ابتكارها في العام 2016 وقد لاقت رواجاً كبيراً بفضل تصميمها الكلاسيكي ذات الطابع العصري المبتكر.