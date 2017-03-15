"بورجوا" تقدم تركيبة منعشة ومجددة للبشرة

تضع "بورجوا" خبراتها في عالم مستحضرات التجميل موضع التنفيذ لتعيد النظر في تركيبة كريم الأساس المفضّل والخاص بها Healthy Mix.

وتواصل النسخة الجديدة تقديم جميع المزايا الحسيّة والعطر المنعش للتشكيلة، لكنها الآن أصبحت أكثر تميّزاً مع تركيبة مطوّرة تساعد على محو علامات الإرهاق وإضفاء التألق.

وتتلاءم هذه التركيبة الجديدة لكريم الأساس بشكل مثالي مع أسلوب حياة سيدات اليوم بفضل احتوائها على خليط من الفيتامينات ومزيج من المكوّنات التي توفر المساعدة.

فيما تساعد التركيبة الجديدة المقاومة لعلامات الإرهاق، والتي تحتوي على مزيج من فيتامينات C، E وB5، البشرة على التمتّع بإطلالة صحيّة ومتألقة.



ومع الأصباغ المُغلِّفة والمضمّنة في تركيبته، يوفر Healthy Mix لمسة طبيعية لا يُمكن ملاحظتها وتدوم لغاية 16 ساعة، كما تعطي البشرة إحساساً بالامتلاء.

بعدها تصبح البشرة مستيقظة ومتمتعة بالترطيب لغاية 24 ساعة، في حين يتم إخفاء الدوائر السوداء والاحمرار للتمتع ببشرة متألقة طوال اليوم.

