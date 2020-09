إيما واتسون "جميلة" في السينما و"أنيقة" في الحياة

من المنتظر أن يتمّ هذا الأسبوع إطلاق #فيلم #الجميلة_والوحش Beauty and the Best بنسخته الجديدة على الصعيد العالمي. و"الجميلة" في هذا الفيلم ليست إلا #النجمة البريطانية الشابة #إيما_واتسون التي تجسّد لأول مرة دور البطولة في إحدى أشهر روايات #ديزني بعد أن برعت في دورها في سلسلة #أفلام Harry Potter الشهيرة.

عملت إيما #واتسون جاهدة للترويج لفيلمها مؤخراً في أماكن مختلفة من العالم. وقد ظهرت في عدة مناسبات بإطلالات في منتهى #الأناقة حملت توقيع دور #أزياء عالمية، ندعوكم لأن تتعرّفوا عليها فيما يلي وتستوحوا منها أفكاراً لإطلالاتكن المستقبلية.

1- ظهرت إيما في مدينة نيويورك خلال حفل NY Film Society for Kids بثوب أصفر طويل من Dior يذكّر بـ #الثوب الأصفر الشهير الذي ارتدته خلال تأدية شخصية الجميلة في الفيلم.

2- في العرض الأول للفيلم في مدينة نيويورك اختارت إيما الظهور بثوب أسود طويل تميّز بتصميمه المبتكر وحمل توقيع Givenchy.

3- خلال الجولة الترويجية للفيلم ظهرت إيما بثوب أسود متوسط الطول من Philipp Lim نسّقته مع #حذاء عالي الساق باللون نفسه.

4- ظهرت إيما واتسون خلال الجولة الترويجية لفيلمها في مدينة لوس أنجلوس بطقم من #القماش المطبّع بالمربعات ذات طابع ذكوري حمل توقيع YSL.

5- شاركت إيما في برنامج The Ellen DeGeneres Show بإطلالة تألّفت من "توب" حريري باللون الوردي و #بنطلون من قماش الغبردين الأسود حمل توقيع دار Oscar De La Renta.

6- في العرض الأول لفيلم Beauty and the Beast في لوس أنجلوس، ظهرت إيما بـ #جامبسوت من الغبردين الصوفي العضوي باللون الأسود زيّنته ببروش على شكل زهرة الغردينيا باللون الذهبي. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Oscar De La Renta.

7- خلال العرض الأول للفيلم في مدينة شنغهاي تحوّلت إيما واتسون إلى أميرة حقيقية بثوبها المصنوع من التول والحرير الذي رافقه كاب مطرّز وحمل توقيع Elie Saab.

8- حافظت إيما على شخصيّة #الفتاة_العصرية من خلال إطلالتها بجامبسوت أسود من Phillip Lim.

9- في العرض الأول للفيلم في لندن اختارت إيما الظهور بثوب أميريّ باللون الرمادي الفاتح حمل توقيع المصممة البريطانية Emilia Wickstead.

10- خلال أحد اللقاءات الصحفية في لندن، ظهرت إيما بتوب عاري الكتفين وبنطلون أسود. وقد حملت إطلالتها توقيع المصممة الإسبانية Carmen March.

11- كما ظهرت النجمة أيضاً بإطلالة عصرية جداً حملت توقيع Louis Vuitton تمّ تنفيذها بقماش مصنوع من قناني بلاستيكية أعيد تدويرها.