عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ستايل

صور.. أول متجر لإيلي صعب في الولايات المتحدة

المصدر: باريس – ليث بزاري
رابط مختصر

بعد باريس ولندن ودبي وبيروت وقطر، افتتح مصمم الأزياء اللبناني، #إيلي_صعب متجره الأول والجديد في #الولايات_المتحدة وتحديداً #نيويورك في إحدى أرقى جادات المدينة، جادة ماديسون ليقترب من زبائنه الأميركيين وشغفهم بعالم الأزياء والموضة والقطع التي يحيكها من ملابس جاهزة وخياطة رفيعة.

يطل المتجر الجديد على جادة #ماديسون وتتكون ديكوراته من الغينوكس المصقول والرخام والمرايا والزخارف النحاسية الناعمة والخشب الفاخر، فالمتجر هو الرابع عالمياً الذي يعتمد على المفهوم الجديد في #التصميم الداخلي الذي ابتكره إيلي صعب مؤخراً، والذي يعكس والفخامة العصرية.

كلمات دالّة

#إيلي صعب, #الولايات المتحدة, #نيويورك, #ماديسون, #التصميم

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر