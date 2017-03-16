صور.. أول متجر لإيلي صعب في الولايات المتحدة

بعد باريس ولندن ودبي وبيروت وقطر، افتتح مصمم الأزياء اللبناني، #إيلي_صعب متجره الأول والجديد في #الولايات_المتحدة وتحديداً #نيويورك في إحدى أرقى جادات المدينة، جادة ماديسون ليقترب من زبائنه الأميركيين وشغفهم بعالم الأزياء والموضة والقطع التي يحيكها من ملابس جاهزة وخياطة رفيعة.

يطل المتجر الجديد على جادة #ماديسون وتتكون ديكوراته من الغينوكس المصقول والرخام والمرايا والزخارف النحاسية الناعمة والخشب الفاخر، فالمتجر هو الرابع عالمياً الذي يعتمد على المفهوم الجديد في #التصميم الداخلي الذي ابتكره إيلي صعب مؤخراً، والذي يعكس والفخامة العصرية.