بالفيديو.. تاغ هوير تُطلق ساعتها الذكية الجديدة

كشفت شركة Tag Heuer للساعات الفاخرة عن إطلاقها للجيل الثاني من ساعاتها الذكية التي تحمل اسم Tag Heuer Connected Modular 45. تتميّز هذه الساعة بقطر يبلغ 45 ملم، وهي مضادة للماء ومصنوعة من مواد فاخرة كالتيتانيوم، والذهب الوردي، والماس.

تعتمد هذه الساعة الذكية على نظام "أندرويد"، وهي مزوّدة بخصائص "بلوتوث"، "واي فاي"، وخدمات "غوغل"...كما أنها تجمع بين أحدث التطوّرات التكنولوجية والحرفيّة العالية للساعات السويسرية الصنع. وقد قال عنها #جان_كلود_بيفر رئيس مجلس إدارة الشركة: "تشكّل هذه الساعة تجسيداً حقيقياً لمركز Tag Heuer الرائدة في مجال #الساعات_الفاخرة، كونها تجمع بين دقّة #الساعات_السويسرية وأعلى مستويات التكنولوجيا." وقد أصبحت ساعة Tag Heuer Connected Modular 45 متوفرة في جميع بوتيكات العلامة حول العالم ويبلغ سعرها حوالى 6200 درهماً إماراتياً.

أما جديد Tag Heuer الذي سيتمّ تقديمه قريباً في #معرض_بازل للساعات، فتصاميم جديدة لساعات من مجموعة Tag Heuer Carrera Heuer01 التي سبق أن تمّ إطلاقها في العام 2015. وهي ترتدي بتصاميمها الجديدة حلّة رياضية، يبلغ قطرها 43 ملم، تأتي بألوان هي الأسود، والكحلي، والبني، وتتزيّن بعقارب #حمراء تضيف على إطلالتها لمسة من الحيوية.