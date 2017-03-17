"ستريت ستايل" على طريقة المدوّنة الكويتية آسيا الفرج

أطلقت منصّة Net-A-Porter الإلكترونية العالمية الخاصة بـ #الموضة مؤخراً أول حملة ترويجية لها موجّهة لـ #نساء_الشرق_الأوسط. وقد اختارت المدوّنة الكويتية آسيا الفرج لتكون سفيرة هذه الحملة.

يستمر عرض هذه الحملة طيلة شهر واحد، وسوف تظهر خلالها #آسيا وهي تنسّق إطلالاتها الأنيقة المفضّلة من أحدث #صيحات موسمي الربيع والصيف المقبلين: #موضة_الشارع Street Style، الإطلالات الصيفية Summer Loving، الإطلالات الوردية Think Pink، والإطلالات الحريرية Silk Road.

سوف تشارك #آسيا_الفرج، من خلال هذه الحملة، النصائح مع متابعيها عبر 4 مقاطع فيديو ومجموعة من صور #الإطلالات اليومية. وستكون القطع الظاهرة في الصور متوفرة للتسوّق مباشرةً عبر قائمة خاصة قابلة للتعديل يتم تحديثها بصيحة جديدة كلّ أسبوع.

وقد صرّحت #المدوّنة_الكويتية آسيا الفرج، التي يتابعها حوالي مليوني شخص على موقع "إنستغرام" بأنها سعيدة بالتعاون مع منصّة Net-A-Porter في مجال يشكّل جزءاً مهماً في حياتها، وهو #الموضة. كما أنها فخورة بأن تشكّل قدوة لـ #النساء_العربيات فيما يتعلّق بإطلالاتهن.

تابعوا معنا فيما يلي بعضا من #الأزياء التي اختارتها آسيا لأناقتها في الموسم المقبل واستوحوا منها للحصول على #إطلالة عصرية وأنيقة.