ملكة الثلج اختارت أزياءها من تصميم طوني ورد

أهدى #المصمم_اللبناني #طوني_ورد مجموعته للخريف والشتاء المقبلين إلى #ملكة_الثلج، هذه الشخصية الجميلة التي لطالما أُعيد ابتكارها في عالم الخيال، وكانت وراء الرؤية التي انبعثت منها المجموعة.

وقد استوحى #ورد تصاميم هذه المجموعة من رقّة الجليد، وأعاد اكتشاف #جمال وخفّة #الثلج من خلال إعادة إحياء الأنماط الناعمة والجذّابة لبلّورات الثلج، كما أعاد تصوير الأشكال الغامضة من تصدّع #الجليد وعكسها في تصاميمه. فتزيّنت #إطلالات ملكة الثلج بدفء المخمل و #أناقة الدانتيل ورقّة التول. وقد ظهرت على أزيائها الورود المطرّزة وأنماط الشقوق الجليدية والبلورات الكريستالية.

تضمّنت هذه المجموعة 50 تصميماً اتخذ معظمها شكل #أثواب طويلة غنيّة بالتطريز، كما ظهرت بعض أثواب الكوكتيل القصيرة وتكرّر ظهور #الجامبسوت الذي يلائم المرأة ذات القوام الرشيق التي تبحث عن #إطلالات_عصرية ومتجددة.

تنوّعت ألوان #التصاميم بين الباردة والدافئة. وقد لفتنا منها التدرّجات الجليدية كالأزرق، والرمادي والأبيض. كما لفتنا الطريقة التي قُدمت بها التدرجات الغنية كالأزرق النيلي، والأخضر الزمردي، والأصفر الدافئ بالإضافة إلى الأحمر. مع ظهور لافت للون الأسود الفحمي. تعرّفوا على بعض أجمل إطلالات مجموعة Tony Ward للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.