هذه قصّة العطور العشرة الجديدة التي قدّمها رالف لورين

من أساليب الحياة المترفة، استوحى المصمم الأميركي المخضرم #رالف_لورين مجموعته الجديدة من #العطور التي تحمل اسم Ralph Lauren Collection والتي تتضمّن 10 عطور بصيغة Eau de Parfum تُعبّر عن 5 وجهات مميّزة:

تمزج مجموعة Ralph Lauren Collection بين تقاليد صناعة العطور الفاخرة وبين الطابع المتجدد الذي تتمتع به حياتنا العصرية. وقد اختير كلّ مكوّن من مكوناتها بدقّة ليعبّر عن الترف الذي يتميّز به أسلوب الحياة على طريقة رالف لورين. هذا ما أكّده المصمم في إطار التعريف عن هذه المجموعة قائلاً: "أدعوكم لمرافقتي في رحلة، فالأمر برمّته يبدأ من أجواء مكان ما يدفعني إلى صنع فيلم لإخبار تلك القصّة التي تعجّ بالقوامات، والألوان، وحتى #العطور. أملي أن أكون قد ابتكرت عوالم تحثّكم على العودة إليها مراراً وتكراراً."

إختار رالف لورين 5 وجهات عالمية ليصمّم لكلّ منها عطرين ندعوكم للتعرّف عليها فيما يلي:

- المشهد النيويوركي Portrait of New York:

"نيويورك رمز للسحر والحماسة. إنّه المكان الذي أعيش فيه وأستمدّ الوحي لابتكار بعض من أكثر مجموعاتي ترفاً." هكذا يعرّف رالف لورين عن مدينته التي أهداها عطرين جديدين:

• عطر الزنبق الأبيض White Lily: هو عبارة عن باقة نفحات زهرية آسرة مع رائحة فانيلا مدغشقر القشدية والفلفل الزهري التابلي، إستوحيت من أناقة متجر رالف لورين الكبير في جادة ماديسون

• عطرالفيتيفرVetiver : رائحته يعزّزها عبيريْ الهال الأخضر الغضّ، والفلفل الأسود الدافئ، وتعكس سحر أمسية خلّابة في مدينة نيويورك.

- حلم الريفييرا Riviera Dream:

للريفييرا الفرنسية طابع رومنسي فهي مكان يجتمع فيه السحر، والجمال، والأسلوب المميّز. لذا، أراد رالف لورين تجسيد روحها المفعمة بالحماسة والتعبير الفني فيها من خلال عطرين:

• عطر اللايمLime : نفحته المنعشة، تتدفّق بحيويّة مبهرة مع شذا برغموت كالابريا، وأريج الأترج الحامضي لمنح عطر يعكس الإشراق المتلألئ لملاذ شاطئي.

• عطرزهر البرتقالOrange Flower : عبيره يمتزج مع نفحتيْ النيرولي والمندرين العصاري، ليجسّد توهّج حفلة أنيقة في الحديقة.

- إرث الأناقة الإنكليزية A Legacy of English Elegance:

"لطالما مدّتني إنجلترا بالوحي، بدءاً بأناقتها وحتّى إرثها العريق وتقاليدها المبهرة." هذا ما يقوله رالف لورين عن إنكلترا التي أهداها عطرين مميزين:

• عطر الورد Rose: نفحاته تُذكّر بحديقة لندنية غضّة، تُعزّزها رائحتيْ الكشمش الأسود الفاكهي والباتشولي الدافئ لابتكار عطر أنثوي كلاسيكي.

• عطرالشاي الأبيض WhiteTea: مزيج سلس من المتّة، أزهار العبقة، والبرغموت، يشيد بالتقليد العظيم لجلسة شرب الشاي بعد الظهر في الريف الإنجليزي.

- لحن أميركا Song of America:

"أستمدّ الوحي من وسع المناظر الطبيعية الأميركية – الجبال والسهول – وفنّ شعبها وثقافته." هذا ما يقوله رالف لورين عن العطرين الذين أهداهما إلى أميركا:

• عطر المريميةSage: فيه مزيج مفعم بالحيوية من أريج التين الأخضر وعبير التنوب البلسمي الترابي المستوحى من الجمال المهيب للجبال الصخرية.

• عطر المغنولياMagnolia: رائحته تظلّلها نفحتيْ الليمون الحامض المشرقة والباتشولي الخشبية، لتعبّر عن الإشراق الدافئ لبزوغ الشمس في مطلع الربيع.

- كنوز السفاري Treasures of Safari:

"السفاري حلم أعود غالباً إليه – فهو مغامرة رومنسية، وعالم من الفخامة في أرض وعرة."هكذا يعرّف رالف لورين عن السفاري الذي أهداه عطرين جديدين:

• عطر العنبرAmber: شذاه يجمع مع فانيليا بوربون والقريضة اللادنية الغنية لرسم رؤية دافئة لمغيب الشمس الذهبي في الصحارى.

• عطر العودOud : أحد الزيوت الأثمن في العالم، يمتزج مع رائحة خشب الغاياك الدخانية والبخور لتجسيد الروح الفاتنة للصحراء الإفريقية.

تقدّم مجموعة عطورRalph Lauren Collection أيضاً أكسسوارات مميّزة وفخمة بالجلد المشغول يدوياً. منها جعبة للعطر بحجم 100 مل وحقيبة خاصّة للسفر، يمكن توضيب عشرة عطور بحجم 100 مل فيها أو تحويلها إلى علبة جواهر أنيقة.

تضمّ التشكيلة المكمّلة للمجموعة منتجات للمنزل، السفر، أو الجسم، بما في ذلك شمعة معطّرة برائحة منعشة وناشر صغير للعطر لتعطير مساحات صغيرة مثل الخزائن وحقائب السفر. كما يتوفّر كريم غني للجسم لمرافقة أيّ عطر ضمن المجموعة وتعزيز رائحته.