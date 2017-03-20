كيت ميدلتون سفيرة من نوع آخر في باريس

خلال زيارتها الرسمية الأولى إلى باريس، لعبت دوقة كامبريدج كايت ميدلتون دورها كسفيرة للأناقة البريطانية على أكمل وجه. ولكن دون أن تنسى توجيه تحيّة تقدير إلى الأناقة الفرنسية عندما اختارت إطلالة تحمل توقيع دار Chanel العريقة.

رحلة كايت وزوجها الأمير ويليام إلى باريس دامت أقل من 48 ساعة، وقد ظهرت خلالها دوقة كامبريدج بخمس إطلالات ندعوكم لتتعرّفوا عليها فيما يلي وتستوحوا منها أفكاراً لأناقتكم:

- بدأت كايت ميدلتون رحلتها الرسمية إلى باريس بزيارة إلى قصر الإليزيه. وقد ارتدت للمناسبة معطفاً من الجوخ باللون الأخضر تزيّنه لمسات من المخمل الأسود. حملت إطلالتها توقيع المصممة البريطانية Catherine Walker ونسقتها مع حقيبة وحذاء باللون الأخضر الداكن. وهي الإطلالة نفسها التي سبق أن ظهرت بها كايت في صباح اليوم نفسه لدى مشاركتها باحتفالات عيد القديس باتريك في جنوب بريطانيا.

- ظهرت كايت خلال مناسبتين في السفارة البريطانية بباريس، حيث ارتدت في حفل الاستقبال ثوباً أسود ضيّق يصل إلى مستوى الكاحل من دار Alexander McQueen نسّقته مع أكسسوارات تزيّنها حبات كبيرة من اللؤلؤ الأبيض. ثم ظهرت في حفل العشاء الذي أقيم على شرفها بثوب طويل باللون الأزرق-الرمادي حمل توقيع Jenny Packham المصممة البريطانية المفضلة لدى دوقة كامبريدج. وقد نسّقت هذا الثوب مع مجوهرات ماسية تألّفت من سوار عريض وأقراط للأذنين.

- في اليوم الثاني من الزيارة حرصت كايت على أن توجّه تحيّة للموضة الفرنسية من خلال إطلالة حملت توقيع دار Chanel تألفت من ثوب من التويد بألوان الأزرق، والأبيض والزهري رافقه حزام من الجلد وحقيبة صغيرة باللون العنابي. واللافت أن الأمير ويليام حرص على تنسيق بدلته وربطة عنقه مع ألوان إطلالة زوجته.

- في إطلالتها الأخيرة بالعاصمة الفرنسية، ظهرت كايت بمعطف باللون الأحمر من توقيع المصممة الأميركية ذات الأصول الفنزويلية Carolina Herrera، حيث بدت متألقة إلى جانب زوجها في مدارج ملعب Stade de France خلال مباراة في "الروغبي" بين الفريقين الفرنسي والبريطاني.