احذري هذه الأزياء والأكسسوارات!

أظهرت دراسة قامت بها "جمعية علاجات تقويم العمود الفقري البريطانية" أن آلام الظهر التي تعاني منها العديد من النساء حول العالم يمكن أن تجد مسبّلات لها داخل خزائننا. فيما يلي ندعوكم إلى اكتشاف 6 قطع من الأزياء والأكسسوارات يمكن أن تكون مسؤولة عن #آلام_الظهر التي تعانون منها:

1 - سروال الدنيم الضيّق

يمكن لسروال الدنيم الضيّق أن يسبّب آلاماً في الظهر، والعنق، والمفاصل كونه يعيق حركة الجسم على مستوى الخصر، والوركين، والركبتين، ما يؤثر على الدورة الدموية في كامل الجسم وينعكس آلاماً قد ترافق ارتداءه بشكل متكرّر ولفترات طويلة.

2 - الحقائب الكبيرة جداً

تشكّل الحقيبة الكبيرة جزءاً أساسياً من أكسسوارات المرأة العاملة في يومياتها، وهي أيضاً رفيقة الأم التي لديها أطفال صغار لدى الخروج من المنزل نظراً لقدرتها على استيعاب العديد من الأغراض التي نحتاجها. ولكن هل تعلمون أن الحقائب الثقيلة يمكن أن تكون مسبباً لآلام الكتفين والظهر؟

3 - الأحذية المفتوحة من الخلف

ينتشر الإقبال على الأحذية المفتوحة من الخلف، التي يُطلق عليها اسم Mules، بين العديد من النساء وهي تتوفر بأشكال مختلفة وكعوب متنوّعة. ولكن يبقى القاسم المشترك فيما بينها أنها مفتوحة من الخلف مما يترك كعب القدم غير مضبوط ويولّد عليه ضغطاً إضافياً يمكن أن يسبب آلاماً في هذه المنطقة قد تمتدّ إلى منطقة الظهر.

4 - العقود الكبيرة

يمكن للعقود الكبيرة والثقيلة أن تسبب ثقلاً على منطقة العنق وضغطاً على الكتفين مما يولّد آلاماً في الظهر. ولذلك من الأفضل في هذا المجال اختيار التصاميم التي لا تكون ثقيلة حتى لو كانت كبيرة الحجم.

5 - الكعوب العالية

يمكن للأحذية ذات الكعوب العالية أن تشكّل سبباً أساسياً من أسباب آلام الظهر لدى المرأة. ويعود ذلك إلى الوضعية المزعجة للقدم التي تنتج عن انتعال هذه الأحذية لفترات طويلة يومياً. ولذلك ينصح الخبراء في هذا المجال بتجنب انتعال الأحذية ذات الكعوب العالية جداً لفترات طويلة واعتماد الأحذية ذات الكعوب العريضة والمريحة التي لا يزيد ارتفاع كعبها عن 5 سنتيمترات.

6 - المعاطف الضخمة ذات الأكتاف السميكة

يمكن لهذا النوع من المعاطف أن يكون ثقيل الوزن ومزعجا لحركة الجسم مما يسبب آلاماً في الكتفين والظهر، ولذلك ينصح في هذا المجال باختيار المعاطف ذات القصات المريحة والوزن الخفيف المصنوعة من أقمشة تحافظ على الدفء دون أن تسبب أي إزعاج.